Indépendamment des problèmes de la pandémie, le spectacle doit continuer et donc le Festival de Cannes prépare déjà son édition 2021 avec de nouvelles dates annoncées. Bien que par coutume la célébration cinématographique ait eu lieu au cours du mois de mai, cette année sera la deuxième au cours de laquelle l’organisation devra concilier de nouveaux plans pour sa réalisation.

À l’origine, l’événement devait avoir lieu entre le 11 et le 22 mai, mais étant donné que la France connaît actuellement – comme beaucoup d’autres pays – une deuxième vague d’infections et de nouvelles mesures d’urgence, il semblait peu probable que Cannes puisse se dérouler comme prévu.

Pour cette raison, les organisateurs avaient déjà déclaré qu’ils devraient reporter le festival et cherchaient déjà de nouvelles dates qui conviendraient à tout le monde. On avait dit que les dates étaient envisagées pour le mois de juillet et il semble que les rapports étaient exacts. Maintenant la date officielle pour Cannes 2021 aura lieu le 6 juillet pour la bannière du festival et son achèvement prévu le 17 juillet.

Le fait que le Festival de Cannes 2021 se déroule au milieu de cette saison ouvre un champ d’opportunités également pour l’hôtellerie de la région, qui a naturellement eu peu d’activité.

Les détails sur les invités du festival, les modalités des projections ou des événements en face à face n’ont pas encore été donnés. Les organisateurs cannois attendent sûrement de savoir comment la pandémie va évoluer à la lumière des grands déploiements de vaccination et des nombreuses stratégies que la nation française a prévues pour sortir de la crise.

Le festival de l’année dernière a également souffert des inconvénients causés par l’urgence sanitaire. Cette année, ils évitent à tout prix les annulations précipitées et l’organisation. Selon Variety, si la pandémie se poursuit et que juillet n’est pas une option, Cannes a un deuxième plan pour le mois d’août. Cependant, une autre date plus tard serait problématique en raison de sa proximité avec le Festival de Venise qui est prévu pour le mois de septembre.

cannes cannes 2021



