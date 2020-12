L’été avant 1994, les avancées d’un film sur Fantastic 4 atteignirent le cinéma et il fut annoncé que la première serait l’année suivante. Cependant, cela ne viendrait jamais … car en réalité le film a été fait, jamais pour être vu.

Au milieu des années quatre-vingt, le producteur Bernd Eichinger (The Endless Story, Resident Evil) a acquis les droits de Fantastic Four avec le rêve de le transformer en une production de super film et passerait le reste de la décennie à la recherche d’investisseurs. Ses efforts, cependant, ont échoué et il n’a pu trouver personne intéressée. Aujourd’hui, l’histoire serait très différente, mais rappelons-nous que tout cela s’est passé bien avant que les super-héros ne dominent tous les domaines du divertissement. Son contrat pour les personnages de Fantastic 4 avec Marvel était sur le point de se terminer à la fin de l’année et il devait commencer le tournage du film avant le 1er janvier 1993 (et essayer de sortir en 1994), s’il voulait conserver les films. les droits des personnages. La solution était de faire une version rapide et bon marché. Vous n’auriez même pas à le montrer ou à le commercialiser, un fait que vous cacheriez au reste de la production et du casting. Roger Corman – légendaire pour ses courts métrages bon marché – le produirait avec un budget de 1,5 million de dollars.

Réalisé par Oley Sassone (fils du styliste Vidal Sassone et réalisateur de plusieurs épisodes de Xena) et avec Alex Hyde-White (Reed Richards), Jay Underwood (Johnny Storm), Rebecca Staab (Susan Storm) et Michael Bailey Smith (Ben Grimm) ), le film se distingue par ses effets écornés et son manque notable de créativité. L’intrigue est fidèle à la bande dessinée, mais le visage en caoutchouc mousse de La Mole; le tube avec un gant essayant de passer pour le bras de M. Fantastic, et La Femme invisible qui disparaît comme Samantha dans Bewitched, emportent tout le sérieux que le film pourrait espérer être. Dans les rôles principaux sont des acteurs dont les crédits principaux incluent des épisodes de Charmed, Seinfeld et des feuilletons américains.

Eichinger a essayé de garder le secret, mais n’a réussi qu’à en faire, avec le spécial de Noël de Star Wars 1978, l’une des vidéos les plus recherchées par les fans. (S’ils ont beaucoup d’intérêt, Ebay le propose pour environ 10 dollars). Toute ressemblance avec les effets des films de Santo ou les astuces du magicien Rody est une pure coïncidence: ils ont été prévenus.

Fantastique 4 1994



