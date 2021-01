Tout indique qu’il peut y avoir un film de Œillères Peaky. C’est du moins ce qu’a commenté le créateur et producteur Steven Knight, qui se prépare déjà à présenter la sixième saison de la production avec Cillian Murphy, qui sera la dernière.

Selon Steven Knight, un film de Peaky Blinders n’est pas exclu.

Dans une déclaration selon laquelle la création a été diffusée dans les médias (via Entertainment Weekly), il est prévu que, pour cette conclusion, quelque chose de choquant soit en cours de préparation, qui captivera les abonnés:

Peaky est de retour explosif. Après le retard forcé de production en raison de la pandémie COVID, nous avons trouvé la famille dans une situation désespérée et le risque n’a jamais été aussi élevé. Nous pensons que ce sera la meilleure saison de tous les temps et nous sommes sûrs que nos merveilleux fans vont l’adorer. Pendant que la série télévisée se termine, l’histoire se poursuivra sous une autre forme«.

Avec cette déclaration, le créateur suggère qu’il continue de flirter avec l’idée qui était déjà dans sa tête, car en octobre 2019, il a commenté le même support ce qui suit:

“C’est possible. Je n’exclus rien et un film est certainement une possibilité«.

Lorsqu’il a été annoncé il y a quelques mois que les productions reprendraient au Royaume-Uni, la nouvelle a éclaté que le drame de gangsters de la BBC était de retour, avec Anya Taylor Joy et Sam Clafflin rejoignant le casting.

Peaky Blinders conclura sa sixième saison.

D’autre part, couplée à l’actualité du possible film Peaky Blinders, on sait que Murphy est en charge d’un programme radio. Les détails peuvent être trouvés ici.

Œillères Peaky



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et bien sûr, un jour, je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.