Warner Bros a confirmé que la préquelle du film à succès “ Charlie et la chocolaterie ” allait de l’avant et sortira en mars 2023. Le film, a avancé, racontera l’origine du personnage Willy Wonka, papier que dans le film de Tim Burton a joué dans Johnny Depp. Comme dans des films comme “ Pirates des Caraïbes ” ou “ Animaux fantastiques ”, la performance de Depp est devenue l’une des grandes attractions, mais selon les médias spécialisés, Warner semble il n’aura pas non plus l’acteur dans ce projet.

La carrière de Johnny Depp a été sérieusement affectée après sa divorce dernier et controversé (avec des problèmes de mauvais traitements inclus) ainsi que le procès du journal britannique «The Sun». Depuis lors, son poids dans l’industrie s’est affaibli et déjà Ils l’ont éliminé de divers projets tels que le dernier opus de «Fantastic Animals», dont le personnage sera désormais joué par Mads Mikkelsen.

Selon la rumeur, Tom Holland serait le jeune Willy Wonka

Parmi les candidats au prequel sur Willy Wonka, Les médias hollywoodiens soulignent que Depp n’en fait pas partie, mais il y a des rumeurs selon lesquelles Tom Holland fait partie des favoris, bien que de Warner ils assurent qu’il n’y a toujours rien d’officiel.

La relation de Depp avec la société de production n’est pas à son meilleur, mais selon divers médias, la raison pour laquelle ils ne veulent pas l’avoir pour le film n’est pas à cause de la situation juridique de l’acteur, mais parce que ils veulent que de jeunes acteurs jouent un jeune Willy Wonka.

Les réseaux montrent leur préférence pour Johnny Depp

Le film de Burton de 2005 était très emblématique grâce, en partie, à la performance de Depp, donc avec la nouvelle que l’acteur ne figure pas dans la préquelle, de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux ont manifesté leurs regrets:

Excusez-moi, mais un Willy Wonka sans Johnny Depp? Non merci. pic.twitter.com/5IIjvea6M1 -? ????????????????????. (@littlxheaven) 20 janvier 2021

Excusez-moi? Comme si un film de Willy Wonka sans mon très puissant Johnny Depp pic.twitter.com/NOk3zZTxEH – ??????????????????????? ???????? ???? (@ _9Alejandra9_) 20 janvier 2021

Quand j’ai découvert qu’il y aurait un nouveau film de Willy Wonka sans Johnny Depp pic.twitter.com/N2tZZmunVE – ??????????????????? • (@ estebancalle203) 20 janvier 2021

Warner sortira un nouveau film de Willy Wonka // Mais sans Jonhy Depp pic.twitter.com/ubSm96q1S3 -? MARIEN ????? (@marien_life) 20 janvier 2021

Sérieusement? L’acteur de Willy Wonka ne sera pas Johnny Depp? Je refuse de la voir. pic.twitter.com/8BDmoQUidW – shinji (? (@Shinjijiji) 20 janvier 2021