Après la tragédie, Banco Macro s’appuie sur son principal trader

(Bloomberg) – Un mois difficile pour les banques argentines est devenu exponentiellement plus difficile le mois dernier pour Banco Macro SA, lorsque son président et co-fondateur, Jorge Brito, est décédé dans un accident d’hélicoptère. Aujourd’hui Ezequiel Carballo, qui avec Brito a cofondé au prédécesseur de Macro il y a 42 ans et a repris la banque quatre jours après sa mort, il doit faire face non seulement à son chagrin, mais aussi à un certain nombre de problèmes auxquels l’industrie est confrontée: une économie ravagée par la pandémie engloutie dans un récession de trois ans, des prévisions de contraction de 12% cette année, un taux d’inflation de 40% et une hausse des créances douteuses. Mais Macro a plusieurs avantages qui l’aideront à conduire toutes les crises cette année, a déclaré Carballo, qui était également le beau-frère de Brito, lors de sa première interview avec les médias internationaux depuis son entrée en fonction. La société a enregistré les bénéfices par action les plus élevés parmi les banques locales au troisième trimestre, enregistrant un bénéfice de près de 6 100 millions de pesos (74 millions de dollars EU). Et Macro a réussi à maintenir les créances douteuses à 1%, en dessous de la moyenne du secteur de 4,5%. Son taux de couverture, indicateur de liquidité, est resté au-dessus de 300%, bien au-dessus de la moyenne de l’industrie de 126%. Pourtant, ses actions ont les moins bien performées parmi les 22 sociétés de l’indice boursier de référence Merval East. année, alors que les investisseurs ont puni la banque pour son exposition à la myriade de difficultés économiques de l’Argentine. Et la perte de Brito signifie que Macro sera un endroit différent. “Jorge avait une grande capacité de relation avec les gens”, a déclaré Carballo, qui a rencontré Brito quand ils avaient tous les deux 16 ans. «C’était quelqu’un qui mettait son corps dans les choses.» Il se souciait également profondément des affaires publiques, selon Carballo, qui détient une participation de 17,4% dans Macro, égale à Brito. «Jorge savait équilibrer les intérêts de la banque publique et privée.» Carballo, 68 ans, qui supervise le département de trésorerie de la banque depuis la création de l’entreprise, reste fortement impliqué dans cette opération. Il est toujours assis à la table des monnaies de la banque quatre heures par jour, une pratique qui, selon lui, permet à Macro de réagir plus vite que ses concurrents. “Je préfère ne pas le faire, mais dans des moments comme celui-ci, il faut le faire”, dit-il en parlant. dans son bureau du 27ème étage dans le gratte-ciel de verre de l’entreprise au centre-ville de Buenos Aires, surplombant le Río de la Plata et la ville tentaculaire. «En ayant l’actionnaire à la table, nous pouvons prendre des décisions rapidement et ne pas manquer d’opportunités.» Carballo dit que la Macro basée à Buenos Aires a d’autres avantages qui la distinguent dans la volatilité. L’un d’eux est sa forte présence dans les provinces du pays, où les blocages étaient moins sévères que dans la capitale. Un autre est la liquidité inhabituellement élevée de l’entreprise: la banque a une valeur nette de 145 milliards de pesos, dont 80 % est liquide. C’est grâce à une vente d’actions de suivi en 2016 qui a permis de lever 670 millions de dollars US. Réserves de liquidité “Nous disposons d’un coussin de liquidité pour absorber d’éventuels problèmes qui est plus important que celui du reste des banques”, a déclaré Carballo. La société a été encouragée à investir dans les actifs du gouvernement, y compris les billets de banque centrale connus sous le nom de Leliq, qui aidaient à défendre la position de la banque à un moment où les prêts diminuaient en raison de la récession. Les fonds étaient initialement destinés à la croissance grâce à Acquisitions: Banco Macro était le dernier soumissionnaire pour une participation majoritaire dans Banco Patagonia avant l’échec des pourparlers. Carballo, qui a déclaré que Macro était toujours ouvert aux acquisitions, a retiré un accord pour Bansud en 2001, alors que le pays était en pleine crise. crise de la dette qui a provoqué un défaut de paiement de 95 milliards de dollars américains. «Jorge et moi avons pu fixer le prix, même à un moment où personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. plus tard », dit-il. «Nous sommes toujours attentifs. Il est dans notre ADN de chercher des opportunités. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. »Carballo a déclaré qu’il espère qu’une opportunité similaire ne se présentera pas encore, car cela signifierait que la crise du pays s’est aggravée. Il préfère rechercher des catalyseurs d’appétit pour le risque, tels que le vaccin contre le coronavirus, un accord gouvernemental avec le Fonds monétaire international et des décisions politiques qui favorisent l’investissement et restaurent la confiance. Le nombre de chèques sans provision, qui est revenu aux niveaux d'avant la pandémie, est un autre signe positif, a-t-il dit. Vers la fin de l'interview, Carballo a indiqué une grande peinture sur le mur de son bureau de l'artiste argentin Valentín Thibon du Libien. , qui dépeint les immigrants arrivant en 1880. Il s'intitule «L'arrivée au pays de l'or». «Ces immigrants choisiraient entre se rendre aux États-Unis ou en Argentine», a-t-il dit. «Nous devons retourner dans le pays qui les a attirés.»