Thor sera le premier personnage de l’univers cinématographique Marvel à avoir quatre films solo, bien que ce quatrième épisode puisse signifier la fin de Chris Hemsworth au sein du MCU, mais apparemment le personnage n’arrivera pas seul, puisque tout indique que les Gardiens de la Galaxie auront une participation significative et un rapport récent mentionne que Groot sera important dans ‘Amour et tonnerre’, car son rôle sera significatif dans l’intrigue.

‘Avengers: Infinity War’ et ‘Avengers: Endgame’ étaient les premiers films où nous avons finalement vu l’interaction des Avengers avec les Gardiens de la Galaxie, en particulier avec Thor, car ce sont des personnages qui ont une approche parce qu’ils viennent de l’espace et la fermeture de “ Endgame ” a laissé la porte ouverte à une interaction beaucoup plus complexe dans le futur du MCU comme les “Asgardiens de la Galaxie”.

Selon les mots de l’informateur Daniel Richtman, tout indique que Groot sera important dans ‘Amour et tonnerre’, puisque nous le reverrons à l’âge adulte et apparemment la capture de mouvement fera de même Vin Diesel, ce qui pourrait arriver dans un proche avenir, car on s’attend à ce que ‘Thor: l’amour et le tonnerre’ commencez vos enregistrements en Australie au début de l’année.

En plus de Groot, on sait que Chris Pratt reviendra dans le rôle de Star-Lord pour ce film, qui servira éventuellement d’aperçu pour ‘Guardians of the Galaxy vol. 3 ‘, alors que le réalisateur James Gunn a finalement terminé “ The Suicide Squad’ ‘et travaille maintenant sur la série “ Peacemaker’ ‘et il est prévu qu’à la fin de cela, il revienne enfin au MCU pour le troisième volet tant attendu de cette équipe, il ce qui pourrait arriver d’ici 2021.