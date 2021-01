Twitch est devenue la plateforme de streaming de gameplay par excellence et le nouveau record établi par le streamer The Grefg vient de réaffirmer cette qualification. Les Espagnols ont réussi à rassembler plus de 2,5 millions de téléspectateurs lors d’une émission en direct liée au jeu vidéo Fortnite, marquant ainsi une étape importante pour la plateforme.

Il n’y a pas si longtemps, la société polyvalente de Jeff Bezos, Amazon, avait investi plus d’un milliard de dollars dans Twitch (via) dans l’espoir de la positionner comme la principale plate-forme de streaming de contenu lié au monde des joueurs. Et il semble que sa vision ait porté ses fruits.

Désormais, le streamer The Grefg, célèbre pour ses émissions particulièrement axées sur Fortnite, a réussi à rassembler un peu plus de deux millions et demi de téléspectateurs dans l’un de ses spectacles en direct. Ce nombre n’est pas seulement la note la plus élevée jamais atteinte par l’espagnol, mais il représente également une étape importante pour Twitch et pour toute plate-forme de streaming en direct.

Au cours dudit événement en ligne, The Grefg a présenté pour la première fois une exclusivité d’Epic Games, la société derrière Fortnite. Ce n’était rien de moins qu’un skin avec sa propre apparence qui a été personnalisé par lui-même et qui sera disponible dans la boutique en jeu. Depuis plus d’un an, le créateur de contenu avait promis l’arrivée de cette tenue, donc depuis avant sa transmission il y avait un certain niveau d’attente de la part de ses followers.

Grefg est le premier et le seul hispanophone à faire partie des Epic Games et Fortnite Icon Series. C’est une série de skins, ou tenues, basée sur l’apparence des streamers les plus célèbres au monde. Bien que la présentation de l’espagnol ait duré près de cinq heures et ait initialement atteint le chiffre de 700 mille visiteurs, au plus haut point, elle a atteint la barre des 2,5 millions d’utilisateurs connectés, battant ainsi son propre record.

En décembre dernier, le même streamer avait déjà atteint un grand nombre dans ses diffusions, pas moins de 660 000 visiteurs lors d’un de ses spectacles en direct. Son nouveau chiffre est non seulement le triple de ce qu’il avait établi les mois précédents, mais c’est aussi la note la plus élevée pour la plate-forme de jeu vidéo, comme pour toute autre plate-forme axée sur les diffusions en direct.

David Cánovas Martínez, mieux connu sous le nom de The Grefg, l’un des créateurs de contenu les plus célèbres d’Espagne et du monde hispanophone. Son profil sur Twitch avec plus de six millions d’abonnés a fait de lui une figure prépondérante dans le monde des joueurs et un leader d’opinion sur le réseau à seulement 23 ans. Il a également une chaîne sur YouTube.

