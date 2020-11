Oricon, La principale agence de collecte de données du Japon, a publié la liste des mangas les plus vendus au format physique au cours de l’année écoulée, avec des chiffres allant du 18 novembre 2019 au 22 novembre 2020. Pour la première fois depuis La société a commencé à réaliser ce classement annuel en 2008, une seule franchise se classant au premier rang des ventes par série et par volume. Et pas seulement ça, Tueur de démons: Kimtesu no Yaiba monopolisé les 22 premières positions du classement des ventes en volume.

Écrit et illustré par mangaka Koyoharu Gotōge, Demon Slayer: Kimtesu no Yaiba a été publié en série dans les pages du magazine Shueisha’s Weekly Shōnen Jump entre février 2015 et mai 2020. L’histoire a été compilée en 22 volumes à ce jour et son Le dernier volume de compilation sera mis en vente le 4 décembre au Japon. Le succès de la franchise a été déclenché par l’adaptation animée de 26 épisodes acclamée du studio Ufotable au printemps 2019. En fait, le premier film de la franchise Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Le film: Mugen Train est déjà le deuxième. film le plus rentable jamais enregistré au Japon.

Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba 18

Situé à l’époque Taisho, l’intrigue suit Tanjiro Kamado, un jeune homme doux, humble et généreux qui gagne sa vie en vendant du charbon pour subvenir aux besoins de ses frères et de sa mère. De retour chez lui dans les montagnes un jour, il trouve sa famille massacrée par un démon. Sa sœur cadette Nezuko, la seule survivante, a également été transformée en démon à la suite de l’attaque. Ainsi, Tanjiro décide de devenir un chasseur de démons pour trouver un moyen de redonner l’humanité à sa sœur.

Le manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba a battu le record de la plupart des volumes vendus pour une seule série en un an avec 82 345 447 exemplaires. La marque précédente appartenait à One Piece avec 37 996 373 exemplaires vendus en 2011. En parlant du travail d’Eiichirō Oda, One Piece est tombé à la troisième place du classement général pour la première fois en plus d’une décennie.

À l’exception de Kingdom, tous les mangas mentionnés ci-dessous sont publiés ou devaient être publiés au Mexique. Licence de Haikyū !! a été acquis par Smash Manga (Televisa), bien qu’aucun volume n’ait jamais été publié avant la fermeture de la maison d’édition en juin 2019. Panini Manga publie dans notre pays Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, One Piece, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen et prévoit de lancer Spy × Family en 2021.

Top 5 des manches les plus vendues en 2020 (PAR SÉRIE)

POSITION HAND AUTEUR (A) VENTES ESTIMÉES1Démon Slayer: Kimetsu no YaibaKoyoharu Gotōge82,345,4472KingdomYasuhisa Hara8,251,0583Une pièceEiichirō Oda7,709,6674Haikyū !! Haruichi Furudate 7,212,0995 Jujutsu KaisenGege Akutami 6,702,736

Top 30 des manches les plus vendues en 2020 (PAR VOLUME)

POSITION AUTEUR (A) ESTIMÉ SALES1Demon Slayer: Kimetsu pas Yaiba 18Koyoharu Gotōge4,393,1372Demon Slayer: Kimetsu pas Yaiba 19Koyoharu Gotōge4,243,3123Demon Slayer: Kimetsu pas Yaiba 1Koyoharu Kimetsōge3,703 Gotōibayer8,393,1372Demon Slayer: Kimetsu pas Yaiba 19Koyoharu Gotōge4,243,3123Demon Slayer: Kimetsu pas Yaiba 1Koyoharu Kimetsōge3,703 Gotōiba8Koyoharu 94Demonōyo noyer3,703 Gotōibayer 8,243,3123 Tueur: Kimetsu no Yaiba 7Koyoharu Gotōge3,636,8226Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba 9Koyoharu Gotōge3,622,2577Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba 11Koyoharu Gotōge3,616,8008Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba 10Kimeogoemon Slayer: Kimetsu no Yaiba 10Kimeogoemon Slayer3,00 Gotōge3,609,67610Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba 12Koyoharu Gotōge3,606,41811Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba 14Koyoharu Gotōge3,588,19312Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba 3Koyoharu Gotōge3,606,41811Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba 14Koyoharu Gotōge3,588,19312Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba 3Koyoharu Gotōge3,584,24314Demon Slayer3,584,24314Demono Slayer3,584,24314Demono Slayer3,584,24314 : Kimetsu no Yaiba 15Koyoharu Gotōge3,554,93115Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba 4Koyoharu Gotōge3,551,95516Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba 6Koyoharu Gotōge3,546,80017Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba 5Koyoh aru Gotōge3,546,54818Demon Slayer: Kimetsu pas Yaiba 16Koyoharu Gotōge3,510,59619Demon Slayer: Kimetsu pas Yaiba 17Koyoharu Gotōge3,469,66020Demon Slayer: Kimetsu pas Yaiba 22Koyoharu Gotōge3,745,81221Demonyo Noyer: Gotōge3,105,81221Demonyo noyer2,745,81221Demonyo Noyer Slayer: Kimetsu no Yaiba 21Koyoharu Gotōge2,654,55823One Piece 95Eiichirō Oda2,054,64224One Piece 96Eiichirō Oda1,898,45325One Piece 97Eiichirō Oda1,806,13326Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba Gotōge Slayer1,637,00 € Kimetsu no Yaiba 21 (Special Edition) Koyoharu Gotōge1,629,58228Spy × Family 3Tatsuya Endō1,063,72429Attack on Titan 30Hajime Isayama1,021,68430Spy × Family 4Tatsuya Endō977,058

Attaque sur Titan 30

