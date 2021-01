Bienvenue à la XVI Coupe du Cinéma du septième art. Comme toujours, la nouvelle année commence avec notre tournoi particulier pour reconnaître le meilleur que le cinéma a donné tout au long de l’année qui vient de se terminer. Le prix pour lequel ceux qui ont déjà remporté un Oscar, un Goya ou un Forqu soupirent, avec ou sans pandémie en cause.

En résumé, chaque participant choisit ceux qui pour lui sont LES DIX MEILLEURS FILMS DE 2020 et les DOUZE FILMS LES PLUS VOTE Ils feront partie d’un play-off après lequel il ne peut y en avoir qu’un, le meilleur.

À son tour, chaque participant peut également participer à la sélection et / ou au vote ultérieur des catégories restantes qui composent la Coupe du film, à savoir: Meilleur réalisateur, Meilleur acteur principal, Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleure actrice principale, Meilleure actrice dans un second rôle , Meilleure bande originale, Meilleurs effets spéciaux, Meilleur film espagnol, Meilleur film d’animation, Pire film, Meilleure photographie et Meilleur film en langue étrangère (autre que la production espagnole).

Pour participer, vous n’avez qu’à accéder avec votre utilisateur à notre forum et répondre, avec un message simple dans ce fil avant 23 h 59 le vendredi 15 janvier 2021. Par la suite, les différents votes correspondant à la phase finale commenceront, qui se dérouleront quotidiennement pendant le reste de janvier et une partie de février.

– Chaque participant choisit celles qui pour lui sont les DIX MEILLEURS FILMS 2020, sans ordre particulier. La seule condition est que tous aient été officiellement libéré dans notre pays soit en cinéma, DVD / Blu-ray, VOD ou en streaming dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, tous deux inclus.

– Il est à noter que les reprises ou les projections isolées telles que celles produites dans les festivals de cinéma ou dans différentes cinémathèques ne sont pas prises en compte, de la même manière que l’année de production de chaque titre n’est pas prise en compte. Seulement sa date de sortie dans notre pays.

– Vous pouvez également choisir entre ZERO et FOUR Candidats dans les autres catégories qui composent la Coupe du film, à savoir: Meilleur réalisateur, Meilleur acteur principal, Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleure actrice principale, Meilleure actrice dans un second rôle, Meilleure bande originale, Meilleur photographe, Meilleurs effets spéciaux, Meilleur film Espagnol, meilleur film d’animation, pire film et meilleur film en langue étrangère (autre que la production espagnole).

– Vous pouvez éditer le message autant de fois que vous le souhaitez, tant que ces modifications se produisent avant 23 h 59 le vendredi 15 janvier de 2021. Par la suite, le décompte et les différents votes qui composent la phase finale de la «XVIe Coupe du cinéma (le septième art)» seront effectués.

– Vous ne pouvez voter qu’une seule fois par tour et par catégorie. Chaque vote, annoncé sur le Web avec ses nouvelles correspondantes, commencera vers midi et sera activé Dans les 24 heures, et peut être prolongé jusqu’à 48 heures en cas d’égalité, sauf dans le cas de la FINALE, qui durera 48 heures et un maximum de 72 heures en cas d’égalité.

– En cas d’égalité, une nouvelle enquête sera créée, également avec une durée de 24 heures et dans lequel seuls les nominés qui ont été à égalité après le premier participeront. En cas de nouvelle égalité entre deux ou plusieurs nominés dans le sondage supplémentaire susmentionné, ils seront proclamés gagnants ex aequo.

– Le vainqueur de chaque vote sera décidé à la majorité simple.

– Les douze films les plus votés ils feront partie d’un play-off où ils s’affronteront par vote direct. Les appariements initiaux seront décidés par loterie, bien que les croix suivantes seront définies à l’avance en fonction du résultat du même tirage.

– Laissant de côté ledit play-off et sauf exceptions spécifiques dûment justifiées, il y aura un minimum de trois et un maximum de cinq candidats par catégorie, en fonction des résultats produits lors des différents votes.

– Dans le cas où un acteur / actrice est voté à la fois dans la catégorie interprète principale et dans la catégorie acteur de soutien pour le même rôle et le même film, tous les votes seront ajoutés à un seul compte et à la catégorie pour laquelle le plus votes reçus.

– À propos des catégories de Meilleur film espagnol, Meilleur film d’animation et Meilleur film en langue étrangère (qui n’est pas de production espagnole): inclure un film comme candidat dans l’une de ces trois catégories est parfaitement compatible avec son inclusion dans l’une des deux autres, ainsi que, bien sûr, dans la liste personnelle des dix meilleurs films de 2020.

– À propos de la catégorie de Meilleure bande originale: Nous nous référons à la musique incidente, ou à ce que l’on appelle traditionnellement en anglais «partition» – compositions spécialement composées pour accompagner une certaine production. Bien qu’il puisse y avoir des exceptions, en principe, ce que l’on appelle en anglais une “bande son”, qui est généralement constituée d’une série variée de chansons existantes, ne sera pas prise en compte.

– Bien qu’à un moment donné, il a été inclus dans la Coupe du cinéma, qui était la catégorie des Meilleure série télévisée il a été décidé de laisser de côté pour la deuxième année. Au lieu de cela, un vote indépendant aura lieu qui fonctionnera de la même manière que la Coupe du cinéma … mais avec des séries télévisées.

– Concernant ce dernier: Chaque participant choisira ceux qui pour lui sont ses DIX MEILLEURES SÉRIES DE TÉLÉVISION 2020, sans ordre particulier, puis le DOUZE SÉRIES LES PLUS VOTEES Ils feront partie d’un play-off après lequel il ne peut y en avoir qu’un, le meilleur. Comme dans la Coupe du cinéma les appariements initiaux seront décidés par loterie, bien que les croix suivantes seront définies à l’avance en fonction du résultat du même tirage.

– La seule condition est que votre premier épisode est sorti dans notre pays en 2020 doublé en espagnol, ou en version originale s’il n’y a pas de version doublée en espagnol. Nous faisons référence aux saisons diffusées tout au long de cette année, et non à la série dans son ensemble. Si deux saisons ou plus ont été publiées au cours de l’année, chacune d’entre elles sera considérée comme une entité indépendante et autonome et un seul vote ne les englobera pas toutes.

Pour participer à la sélection, il vous suffit d’accéder avec votre utilisateur à notre forum et de répondre, avec un message simple dans ce fil. Vous pouvez éditer le message autant de fois que vous le souhaitez, à condition que ces modifications se produisent avant 23 h 59 le vendredi 29 janvier 2021. Par la suite, le décompte et les différents votes qui composent la phase finale de la «Coupe de la série II (le septième art)» seront effectués.

