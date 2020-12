Avant la fin de l’année, nous finirons également une fois pour toutes avec Sabrina’s Hidden World, qui a présenté le trailer pour sa dernière saison. Il s’avère que nous entrerons à nouveau dans un combat pour sauver Greendale et le monde entier des forces du mal, précisément à la veille de la nouvelle année.

La magie cachée, le vide et divers connaisseurs sombres menacent de mettre à nouveau Sabrina et tous ses amis à l’épreuve, dans ce qui semble être une confrontation finale sur deux fronts: à la fois contre les forces du mal et contre elle-même. Et maintenant, oui, l’adolescente sorcière devra décider entre continuer ses racines de sorcellerie ou rester pour toujours dans le monde des humains.

Ce sera le 31 décembre lorsque nous assisterons à la résolution de ce conflit dans la partie 4 qui est en fait la fin définitive de la série, qui ne comprendra que 8 chapitres. La nouvelle bande-annonce – que vous pouvez voir en tête de la note – prévoit également que cette fois tous les personnages s’uniront pour sauver définitivement la ville de Greendale.

«Nous finirons cela comme nous le faisons toujours, ensemble», dit Sabrina dans la bande-annonce, juste avant d’affronter le vide, c’est-à-dire à la fin de tout.

Contrairement à la première bande-annonce sortie cette saison, dans celle-ci, nous pouvons voir de nouvelles scènes et non un amalgame de moments qui ont façonné une série qui n’a duré que quatre saisons. Pour beaucoup, il était étrange que la principale plate-forme de streaming du marché ait décidé de le résoudre si brusquement, après le succès obtenu auprès des abonnés.

Avant de se terminer, cependant, la série s’est permis d’exciter ses fans avec un crossover qui ne s’est pas produit avec la série Riverdale, qui développe l’histoire d’Archie et de ses amis, La raison: les deux appartiennent au même univers de bandes dessinées créées à partir du Marque Archie Comics.

Tant que celui-ci est toujours en vigueur, pour l’instant, Sabrina dira au revoir avec des doses plus sombres de terreur, des triangles d’amour plus prononcés et sûrement avec beaucoup d’action entre les deux, car tout le monde fait sa dernière tentative pour sauver le monde.

Kiernan Shipka dirige le casting de la série aux côtés de Ross Lynch, Miranda Otto, Michelle Gomez, Gavin Leatherwood, Lucy Davis, Chance Perdomo et plus. La série reste une coproduction entre Warner Bros Television et Berlanti Productions, avec Roberto Aguirre-Sacasa en tant que showrunner et directeur de la création d’Archie Comics.

Le 31 décembre, il sera disponible sur la plateforme de streaming du “N” rouge.

Le monde caché de sabrina netflix sabrina sabrina spellman trailer



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.