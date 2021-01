Le décès soudain de Chadwick Boseman C’était l’un des coups les plus durs que l’univers cinématographique Marvel a reçu, car il y avait de grands projets pour le personnage de Black Panther au-delà de son deuxième film solo, car ce personnage allait être l’un des plus importants pour l’avenir de la MCU, mais apparemment Marvel envisage un autre personnage, car il semble que Shang-Chi prendra la place de Black Panther.

Après le décès de Chadwick Boseman, il a été dit que le personnage de Shuri, joué par Letitia Wright serait le porteur de la suite, mais après quelques tweets controversés concernant la pandémie actuelle, Marvel prend en considération si cette actrice serait au niveau pour être l’un des des éléments importants de la franchise et peut-être juste prendre le relais, mais pas autant de pertinence au sein des Avengers.

Selon les informations de Daniel Richtman, Shang-Chi prendra la place de Black Panther, Étant donné que le personnage joué par Simu Liu deviendra l’un des plus importants au sein de Marvel Studios, quelque chose qui était à l’origine préparé pour T’Challa:

“Shang-Chi se positionne comme la prochaine Panthère Noire du MCU, une figure énorme du MCU, semblable à ce qu’était T’Challa.”

Apparemment, le personnage de Simu Liu aura une grande importance au sein de Marvel Studios à l’avenir, puisque nous ne le verrons pas seulement dans “ Shang-Chi et la légende des dix anneaux ”, il pourrait également devenir un personnage récurrent au sein de la franchise , peut-être plus que la version féminine de Black Panther qui devrait affronter Namor et le docteur Doom comme précédemment annoncé et il ne reste plus qu’à attendre la première de ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’ le prochain 9 juillet 2021 pour savoir où sera votre franchise.