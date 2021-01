L’un des personnages les plus importants du début de l’univers cinématographique Marvel était Phil Coulson, joué par l’acteur Clark Gregg, qui est décédé en ‘Les Vengeurs’ de 2012 à plus tard dans la série ‘Agents du SHIELD’, mais malgré son rôle dans la série, Kevin Feige a confirmé que ces séries n’étaient pas le canon de la franchise, mais une rumeur récente suggère que Phil Coulson pourrait revenir au MCU Dans un avenir pas trop lointain.

Phil Coulson est apparu dans le premier film MCU «Hombre de Hierro» et a été montré comme le bras droit de Nick Fury, en plus d’aider à la formation du groupe Avengers, mais est mort aux mains de Loki, pour faire savoir plus tard qu’il n’est pas mort et qu’il allait déterminer d’autres types de menaces dans la série ‘Agents du SHIELD’, des histoires qui n’ont pas affecté les événements du MCU malgré la participation de certains personnages tels que Peggy Carter ou Lady Sif.

Selon les informations de Daniel Richtman, Phil Coulson pourrait revenir au MCU dans les futures productions bien que l’on ne sache pas pour quels projets, mais compte tenu de la proximité qu’il a eue avec Nick Fury et son travail avec SHIELD, Il n’est pas exclu que ce soit pour la série «Invasion secrète», qui marquera le retour de Samuel L. Jackson comme Nick Fury, plus il mettra en vedette la participation de Carol Danvers et les Skrulls, avec qui il a interagi dans le film «Capitaine Marvel».

En plus de Clark Gregg, certains fans de la série ‘Agents of SHIELD’ ont demandé que le personnage de Melinda peut, interprétée par Ming-Na Wen rejoint le MCU, mais jusqu’à présent, on ne sait pas si cette demande serait prise en compte par Marvel Studios à l’avenir.