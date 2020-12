Le prochain projet d’Anya Taylor Joy et Scott Frank est déjà connu. Après le succès retentissant de Lady’s Gambit Le duo s’associera à nouveau pour adapter le roman Le rire dans le noir, de l’écrivain russo-américain Vladimir Nabokov.

L’actrice Anya Taylor Joy.

Ces détails ont été donnés par Frank lui-même dans le cadre d’une interview pour le podcast The Watch. Là, le scénariste a mentionné ce qui suit à propos du film, qui voulait atterrir depuis longtemps (via Entertainment Weekly):

«Je vais le faire avec Anya. Ce sera comme la Saint-Valentin pour les films. Je vais faire comme un film noir. Le livre est plus sur l’art et la peinture, [pero] Je le ferai plus comme un film dans un film. C’est un merveilleux petit thriller méchant. J’espère le faire avec tous ceux avec qui j’ai fait Lady’s Gambit.

Le livre, publié pour la première fois en 1932, se concentre sur Albert Albinus, un critique d’art d’âge moyen qui tombe amoureux de Margot, une jeune de 17 ans qui l’utilise pour réaliser son ambition de devenir une star de cinéma. Il est situé à Berlin dans les années 1930 et, selon son synopsis officiel, traite de sujets tels que «l’ironie, le désir et la déception».

Le film rejoindra la série de succès de la création en apportant des paroles à l’écran, car il sera également bientôt en première de l’émission The Maltese Falcon, avec Clive Owen. Le spectacle sera basé sur le roman de 1930 du même nom de Dashiell Hammett.

Écrivain et réalisateur Scott Frank.

Alors que plus de détails sont publiés sur le nouveau projet d’Anya Taylor Joy et Scott Frank Laughter in the Dark, c’est le bon moment pour s’en souvenir The Queen’s Gambit est l’une des séries les plus regardées sur le streaming «N».

