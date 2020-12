«Le père» pourrait être un film de science-fiction de tous les jours dans le style de «Coherence». Cela pourrait être, sinon parce que même si cela peut sembler être le cas, ce n’est pas le cas. À l’instar de Christopher Nolan dans ‘Memento’, le dramaturge Florian Zeller joue avec la perception du temps et de la réalité à travers un montage qui désoriente à la fois son protagoniste et surtout, un spectateur contraint comme dans ‘Sound of Metal’ à se mettre en la peau dudit personnage principal.

Un personnage de premier plan magistralement incarné par Anthony Hopkins, dans une leçon de théâtre sur laquelle s’appuie «Le père», un film qui va pourtant au-delà de cette interprétation. Non, «Le père» n’est pas le film typique qui semble provenir de son synopsis. Non, ce n’est pas le mélodrame typique en trait épais ravi par l’interprétation de son protagoniste. Cela pourrait être, sinon parce que bien que cela puisse paraître comme ça, ce n’est pas le cas.

Ce n’est pas non plus la représentation cinématographique typique d’une représentation théâtrale, même si son apparence, son arrière-plan et son évolution sont sans aucun doute marqués par une condition théâtrale qui apporte du glamour aux détails et à chacune de ses performances. L’éclat de «Le père» est justement que sous son apparence il n’y a rien de banal, sinon une trahison insidieuse qui, comme une boule de neige en descente, est puissante à la fin.

Comme quand Tom Hanks a fondu en larmes à la fin de ‘Captain Phillips’. Si «Le Père» est tout ce qu’il semble être, Florian Zeller nous le montre de telle manière que cette jolie table à quatre pattes boite toujours. Si nous acceptons que le monde ne soit pas plus que ce que nous pouvons percevoir, Zeller parvient à ce que nous ne soyons jamais à l’aise avec la déformation de la réalité, aussi malléable et volatile que puisse l’être notre perception.

Un croisement entre «Coherence», «Memento» et «Sound of Metal». Cela pourrait être, sinon parce que même si cela pourrait être, cela n’a pas à l’être. «Le père» est avant tout une représentation pointue et perspicace du déclin mental d’une personne, un Anthony Hopkins magistral. Cerise sur un gâteau qui sous son apparence ludique mais pas capricieuse bat, en plus d’une performance non moins magistrale d’Olivia Colman, la douce amertume d’avoir vécu.