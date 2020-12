Voici un aperçu de l’histoire de Pac-Man, de loin le jeu vidéo le plus emblématique de l’histoire. Début 1979, le jeune designer Toru Iwatani travaillait pour Namco sur son troisième jeu et avec un seul objectif: créer un interactif engageant pour les hommes et les femmes.. Un an et demi plus tard, en juillet 1980, l’équipe de neuf personnes avait pris fin et Pac-Man faisait ses débuts sur le marché japonais.

Alors que la popularité de Puck Man (son nom d’origine, en raison de sa ressemblance avec une rondelle de hockey) grandissait au Japon, les dépanneurs ont commencé à consacrer de l’espace aux machines à sous. Il est arrivé au point que, pour la deuxième fois dans l’histoire de ce pays, la Monnaie a dû produire plus de pièces de 100 yens juste pour répondre à la demande.

En décembre de cette année-là, la fureur atteindrait les États-Unis et avec elle (en plus du changement de nom) commencerait l’âge d’or des arcades. L’histoire de Pac-Man franchirait une autre étape. On estime que plus de 100 000 machines ont été produites sous licence de Namco au cours des 12 premiers mois. Leur succès est tel qu’ils commencent à apparaître non seulement dans les centres de jeux vidéo, mais aussi dans les hôtels et même dans un salon funéraire! En 1981, il y avait déjà environ 400 000 appareils aux États-Unis seulement.

Une machine d’arcade Pac-Man.

Mais la célébrité a également créé des problèmes. À un moment de son histoire, Pac-Man était si populaire que de nombreux parents, enseignants et autres membres de la communauté ont commencé à s’inquiéter du fait que les enfants perdaient beaucoup de temps (et d’argent) à jouer à des jeux. Sa solution: demander son interdiction. Une ville appelée Marshfield dans le Massachusetts a interdit toutes les machines de divertissement à pièces dans les années 1970., faisant valoir que de tels jeux dans les espaces publics auraient un effet négatif sur l’image du comté. C’était l’un des rares endroits où Pac-Man n’était jamais arrivé.

Le temps a passé et la technologie a également progressé. Les consoles de salon étaient devenues plus courantes et l’Atari 2600 était le plus populaire. Atari a vu l’énorme potentiel d’amener Pac-Man dans les maisons et a conclu un accord avec Namco pour être la console exclusive du jeu. Cependant, ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée. Ils disent que l’imitation est le compliment le plus sincère, mais Atari n’a certainement pas pris les choses de cette façon quand il a commencé à avoir des copies pour d’autres consoles.. Le cas de copie le plus célèbre était celui de KC Munchkin, produit pour la console Magnavox Odyssey 2, qui était également une poursuite de labyrinthe, mais avec de subtiles différences dans les personnages et le style de jeu. Atari a poursuivi Magnavox en justice et, bien qu’il ait perdu l’affaire, ce fut un moment historique qui a créé un précédent juridique pour le droit d’auteur.

Toru Iwatani avec Pac-Man.

L’Atari 2600 Pac-Man est arrivé dans les magasins en mars 1982 et la société y avait tellement confiance qu’elle en a produit plus d’exemplaires qu’elle n’en a vendu. Ils pensaient que les gens achèteraient le 2600 juste pour jouer à Pac-Man, mais cela ne s’est pas passé comme ça. La version 2600 a reçu de mauvaises critiques, résumées dans le commentaire du magazine Video Games Player: «Juste horrible». Il était visuellement terne par rapport à la version arcade, en plus il avait des problèmes, tels que des fantômes clignotants ainsi que d’autres limitations. De nombreux exemplaires ont été retournés aux magasins et plusieurs des clones de Pac-Man sont devenus encore plus populaires.

Alors que l’édition à domicile a échoué, un groupe d’étudiants du MIT travaillait sur une extension d’arcade Pac-Man qui était fidèle à la vision d’Iwatani. Ainsi est née Mme Pac-Man et grâce à la création de ce simple ajout à la carte mère Pac-Man, l’héritage du jeu (et du personnage) a grandi. À tel point que Mme Pac-Man était encore plus populaire que le jeu original.

La célébrité ronde

Au plus fort du succès, Pac-Man a inspiré des chansons comme «Pac-Man Fever» de Buckner & García; un dessin animé produit par Hanna-Barbera, ainsi que des concours télévisés. Il est devenu le modèle pour le marketing des jeux, à travers des produits et des licences. Il y avait des vêtements, des costumes, des draps, des boîtes à lunch, des jouets et même des sièges de toilette. Si un produit pouvait être illustré avec Pac-Man, quelqu’un quelque part dans le monde le fabriquait.

Le dessin animé Pac-Man par Hannah-Barbera.

Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin: à la fin de 1982, les arcades ont commencé à perdre en popularité. Les consoles avaient grandi et bientôt le crash occidental des jeux viendrait. Pac-Man serait victime de sa propre saturation du marché et des erreurs d’Atari et d’autres fabricants.

Bien que la fièvre soit passée, son héritage était cimenté. De ces humbles origines il y a quatre décennies, des versions et des variations de l’histoire de Pac-Man sont restées sur presque toutes les générations de consoles.. Le cercle jaune est inévitable. Non seulement il est adoré par des générations de joueurs, mais il a également remporté de nombreux prix et détient le record Guinness du jeu à pièces le plus réussi de tous les temps.

De son look et son son emblématiques, à sa famille élargie et même à ses ennemis, ils sont tous instantanément reconnaissables aux personnes de tous âges. Ce n’est pas un hasard, mais le résultat de la vision originale d’Iwatani: Pac-Man est un jeu pour tout le monde. Peu importe qui vous êtes ou votre âge, tout le monde peut en profiter.

Une version de cet article est apparue pour la première fois dans Cinéma PREMIERE # 308, mai 2020. Procurez-vous votre édition imprimée ici ou consultez-la en version numérique à ce lien.

histoire de pac-man