Little Vampir a 10 ans depuis 300 ans. Bien qu’il vive dans une maison hantée avec un joyeux groupe de monstres, il s’ennuie extrêmement. Son rêve est d’aller à l’école et de rencontrer d’autres enfants. Mais ses parents ne le laissent pas quitter le manoir car pour eux le monde extérieur est très dangereux …

Accompagné de son fidèle bulldog Fantomate, Little Vampir s’échappe secrètement à la recherche de nouveaux amis. Rencontrer bientôt un enfant humain, Miguel, mais leur amitié a rapidement attiré l’attention du terrifiant Giboso, un vieil ennemi qui hante Little Vampir et sa famille depuis des siècles …

Ou quand après avoir lu votre argument, un plus un se révèle être deux. Le créateur de l’œuvre originale lui-même, Joann Sfar, écrit et dirige l’adaptation correspondante au grand écran, dans un film d’animation 2D attachant, tendre et chaleureux au goût de Tim Burton, c’est sûr. «Le petit vampire» devient ce que vous attendez de lui, un divertissement familial mignon et impeccable pour les enfants et pas si les enfants.

Le genre de film innocemment insidieux qui par crochet, toujours par crochet, fait ressortir l’enfant dans les adultes et offre exactement ce qu’il doit offrir, gage de satisfaction non seulement au niveau familial, mais aussi au niveau artistique. Un super petit film fidèle à son modèle et dont la capacité de surprise se réduit à sa capacité à tenir cette promesse enfantine de mieux se comporter que de bien.

Par Juan Pairet



@Wanchopex