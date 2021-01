Pas un an ne s’est écoulé depuis que la pandémie est entrée dans nos vies et a radicalement changé beaucoup de choses. Bien sûr, ce qui est concerné ici, c’est le cinéma et il a subi plusieurs revers au cours de plusieurs mois au cours desquels le public est de plus en plus enclin à regarder des contenus de chez lui. Nombreux sont les réalisateurs qui défendent l’expérience théâtrale et craignent que ce nouveau modèle ne change à jamais le cinéma, cependant, certains cinéastes comme Ang Lee proposent déjà des plans pour sauver les coutumes classiques et pour lui la technologie joue un rôle fondamental.

«Je pense que nous avons toujours besoin du cinéma. C’est notre église, notre temple », dit Lee. C’est une cérémonie. C’est dans notre nature, la congrégation. Mais maintenant, la télévision est très pratique, vous devez donc penser à quelque chose que vous ne pouvez pas vivre à la maison. Pas seulement la foule, pas seulement la taille, mais l’effet cérémoniel. Il doit évoluer. “

Ang Lee a fait son chemin dans la cour des grands avec des films d’action artisanaux tels que Le Tigre et le Dragon et plus tard avec des drames mesurés comme Secret on the Mountain, pour lesquels il a remporté son premier Oscar en tant que réalisateur. Cependant, c’est à partir d’une aventure extraordinaire – pour laquelle il a obtenu sa deuxième statuette – qu’il est tombé amoureux des possibilités offertes par les avancées technologiques. Le film, tourné en trois dimensions et configuré avec divers effets visuels pionniers, a ouvert l’esprit de Lee aux nouvelles ressources.

Une aventure extraordinaire (2012)

Plus tard, il a continué à expérimenter les possibilités de la technologie avec des films comme Project Gemini où il a tourné à 120 images par seconde, dépassant de loin le traditionnel 24. Le film avec Will Smith a été un échec auprès du public et de la critique, mais pas cela ne décourage pas le réalisateur de continuer à repousser les limites.

“Je pense que la prochaine étape, logiquement, est une immersion que vous ne pouvez pas faire avec un écran de télévision”, explique Lee. «Mais, comment y parvenir [el público] participer, au lieu de simplement regarder? Comment l’impliquer? C’est quelque chose sur lequel nous devons travailler pour les amener au cinéma.

Malgré le fait que la troisième dimension ait connu son grand moment au début de la dernière décennie, l’intérêt a rapidement diminué en raison de l’excès de films dans ce format et du peu ou pas d’évolution qu’il offrait réellement. D’autres cinéastes qui innovent avec l’aspect visuel de leurs films et défendent de la même manière l’expérience cinématographique sont Christopher Nolan ou Steven Spielberg, qui ont obtenu de meilleurs résultats auprès du public et de la critique.

Pour Lee, la route a été difficile, car après Une aventure extraordinaire, il était difficile de retrouver les éloges du public. Ses intentions de combiner la 3D avec des fréquences d’images en grande quantité, n’ont pas encore trouvé le bon projet. Cependant, il assure qu’il continuera dans la recherche.

Projet Gemini (2019)

«Parfois, vous touchez la cible et parfois vous frappez au mauvais endroit», admet-il. Mais c’est faire des films. Gardez votre sang-froid, gardez votre innocence, gardez votre curiosité, gardez vos rêves. Vous devez embrasser votre public et vous attendre à ce qu’il vous rejoigne. C’est pourquoi nous faisons des films.

Ang Lee prépare déjà son prochain projet. Un film intitulé Thrilla in Manille racontera l’histoire de la troisième fois que Muhammad Ali et Joe Frazer se sont rencontrés sur le ring. Le championnat des poids lourds a eu lieu en 1975 et même si à première vue il semblerait que ce soit un drame plus proche du biopic, le réalisateur prévoyait déjà qu ‘«il y a de l’action».

Comment Lee combinera-t-il le drame sportif avec l’action et les innovations technologiques? Nous découvrirons quand Thrilla à Manille sortira sur les écrans en 2022.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.