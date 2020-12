Une chose que nous avons apprise au cours d’une année pandémique est que le commerce de streaming vaut la peine d’investir en temps, en efforts et en créativité. Surtout dans ce qu’il dicte aux podcasts qui ont été placés comme l’écoute préférée de milliers de personnes à travers le monde. La famille royale britannique est sûrement consciente de la tendance et c’est pourquoi le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont signé un accord avec Spotify pour la création d’une série de podcasts complètement originaux qui atteindront les oreilles anglaises et mondiales.

Bien que la monarchie britannique ait été accusée au fil des années de garder ses distances avec le reste de la population, cette nouvelle mesure visait probablement à combler le fossé qui existe entre les deux groupes. L’accord que les Sussex ont signé avec la plate-forme musicale la plus célèbre du marché a pour objectif de “créer une communauté à travers laquelle les expériences, les expériences et les valeurs peuvent être partagées”, selon un communiqué publié par la famille royale et publié en premier. par Variety.

Le prince Harry et sa famille sont derrière Archewell Audio, une nouvelle société fondée par eux et avec laquelle ils produiront divers contenus audio qui toucheront des millions d’auditeurs via Spotify. Ce ne sera pas seulement un programme, mais plusieurs et il est présumé que le premier d’entre eux arrivera à un moment donné en 2021.

Cependant, avant que cela ne se produise, le couple a déjà préparé un spécial conçu pour les vacances de Noël où les deux partageront avec les auditeurs des histoires d’amour et de compassion qui sont exclusivement conçues pour l’arrivée de la nouvelle année.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer un nouveau partenariat pluriannuel avec la nouvelle société de production du duc et de la duchesse de Sussex, Archewell Audio. Apprenez-en davantage sur les histoires réconfortantes qu’ils prévoient de raconter. https://t.co/rbP9oDZ5NG – Spotify News (@SpotifyNews) 15 décembre 2020

«Ce que nous aimons le plus dans l’univers du podcast, c’est que c’est quelque chose qui nous rappelle à tous l’importance de prendre un moment pour vraiment écouter. La nécessité de se connecter sans distractions », ont déclaré le duc et la duchesse, avant d’assurer qu’ils voient ce projet comme une nécessité après l’année mouvementée que 2020 a été pour tout le monde.

Cet accord avec Spotify intervient quelques mois seulement après que le couple ait signé un accord très similaire avec Netflix pour produire des films et des séries télévisées exclusifs.

La plateforme de streaming susmentionnée a récemment connu une petite controverse avec la famille royale en raison de la série télévisée The Crown, qui dans sa nouvelle saison a relaté certains événements liés à la princesse Diana. La monarchie anglaise a expressément demandé que le “N” rouge clarifie à ses utilisateurs que la série n’est qu’une fiction.

Harry et Megan ont tous deux commenté il y a plusieurs mois leur intention de se débarrasser de la famille royale et d’être financièrement indépendants. La création de sa société de production de podcasts et des alliances avec deux des principales plateformes de streaming sur le marché, sont ses premiers investissements commerciaux indépendamment de la couronne.

Vous pouvez maintenant vous abonner à la chaîne Archewell Audio où le spécial de Noël apparaîtra en cliquant ici.

