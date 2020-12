En 2014, la série télévisée Community a diffusé l’épisode App Development and Condiments où le campus se transforme en dystopie sociale en testant le nouveau réseau social appelé MeowMeowBeenz qui permet aux étudiants d’évaluer leurs pairs. Rapidement, des castes sociales se créent là où les meilleurs votés dominent le niveau inférieur et tous ont peur de perdre leur statut.

En 2016, Black Mirror a diffusé Nosedive avec une prémisse similaire. Comme ce n’est pas une comédie, comme la première, la réalité représentée est beaucoup plus sombre. Le personnage principal, Lacie, abaisse sa cote sociale en ayant des désaccords et des malentendus avec d’autres personnes autour d’elle, entraînant la perte de privilèges, la socialisation et éventuellement la prison.

L’épisode communautaire Développement d’applications et condiments a transformé le campus en une dystopie sociale avec un réseau social qui permet aux étudiants d’évaluer leurs pairs.

Ces épisodes montrent les inconvénients, pour ne pas dire les terreurs, de l’économie du «semblable» existant dans les réseaux socio-numériques. Nous avons accepté – et créé – un monde binaire dans lequel les commentaires et le contenu sont votés en fonction d’un j’aime ou non. Ce manichéisme autorise d’excellents scripts audiovisuels, mais il conditionne une réalité déprimante.

Par exemple, le système chinois de crédit social, proposé en 2010 et mis en œuvre dans certaines régions du pays, évalue sa population en déterminant l’accès aux transports en commun, à la santé et aux services financiers. Le reste du monde n’échappe pas à l’économie du ‘like’: chaque vote dans un post Instagram ou une vidéo de Tik Tok nous rapproche un peu plus de cette réalité. Tout ce que nous consommons (informations ou produits) est déterminé par les algorithmes qui font la promotion du plus offrant, soit parce qu’ils paient, soit parce qu’ils sont populaires.

Nous faisons la promotion du contenu que nous aimons, ce qui augmente la visibilité d’autres contenus similaires et, par conséquent, nous éloigne de ce que nous n’aimons pas: que ce soit des vidéos ou des personnes. Nous avons réduit notre réalité à la simplicité du pouce ou du bouton favori, transformant notre discours en un binarisme social qui finit par nous déshumaniser. L’économie similaire polarise la société: elle nous divise et les divise.

Adán Lerma Adán Lerma est scénariste, docteur en philosophie des sciences et professeur de littérature.