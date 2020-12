Le bureau du procureur du district de Kyoto (via) a officiellement déposé des accusations contre Shinji Aoba, 42 ans, soupçonné d’avoir provoqué l’incendie du Studio d’animation de Kyoto 1 en 2019, qui a fait 36 ​​morts et 32 ​​autres personnes. blessures. Les procureurs accusent le suspect de meurtre, tentative de meurtre, incendie volontaire, cambriolage et violation de la loi sur le contrôle des armes à feu et des épées.

Dans un article publié par la chaîne japonaise NHK, il est mentionné que la Cour suprême de justice du Japon a souligné que, en raison de la nature et de la gravité de l’affaire, le procès pourrait être prolongé pour une durée considérable. En fait, des spécialistes et des sources proches estiment qu’il faudra encore longtemps avant la tenue du premier procès.

En ce sens, le procureur, l’avocat de la défense et le juge mènent une «procédure de règlement préliminaire» pour délimiter au préalable les allégations et les preuves, afin d’accélérer le procès lorsqu’il parviendra enfin aux tribunaux.

Récapitulatif de l’affaire

Le 18 juillet 2019, Shinji Aoba a pénétré de force dans les locaux de l’emblématique bâtiment jaune de trois étages, situé dans la banlieue sereine de Kyoto à Uji, où la plupart des travaux de production de KyoAni ont eu lieu. Armé de 40 litres d’essence, l’homme a déclenché un incendie qui aboutirait au plus grand meurtre de masse jamais enregistré au Japon depuis la Seconde Guerre mondiale.

Aoba a été capturé à 100 mètres de la scène du crime, mais a été admis à l’hôpital en raison de brûlures au deuxième et au troisième degré qu’il a subies sur 90% de son corps. La police locale a obtenu un mandat d’arrêt contre lui en octobre 2019, mais la loi locale les obligeait à attendre qu’il se remette de ses blessures. Shinji Aoba a été officiellement arrêté le 27 mai 2020 et transféré au centre de détention d’Osaka, où il poursuit sa rééducation.

En raison des problèmes de santé mentale cités dans ses dossiers médicaux, il y avait une crainte que l’agresseur puisse s’en tirer avec une peine. Depuis juin dernier, le parquet du district de Kyoto soumet le suspect à une évaluation psychiatrique pour déterminer ou non sa responsabilité pénale dans les faits. Il y a une semaine, il a été signalé que le suspect avait été déclaré “mentalement compétent” par des experts médicaux.

Après avoir été arrêté, Aoba a admis être responsable du déclenchement de l’incendie de KyoAni, déclarant: “Je pensais que je pourrais tuer beaucoup de gens en utilisant de l’essence.” Le motif de l’attaque aurait été le prétendu plagiat d’une de ses œuvres présentée au concours annuel d’animation de Kyoto pour romanciers; une accusation qui a déjà été réfutée. Bien qu’Aoba ait soumis une proposition lors de l’édition 2018, elle n’a pas réussi le premier tour de sélection. Ce manuscrit est entre les mains des autorités.

Réponse d’animation de Kyoto

En moins de deux décennies en tant que producteur, Kyoto Animation a laissé une marque indélébile sur l’histoire de l’anime en travaillant sur des classiques modernes tels que Full Metal Panic!, Air, Kanon, Clannad, La mélancolie de Haruhi Suzumiya, Lucky Star, Nichijō et K-On. !, ainsi que des productions contemporaines acclamées telles que Amor, Chūnibyō et Other Delusions, Beyond the Limit, Hyōka, Free!, Sound! Euphonium, Dragon Maid de Miss Kobayashi, Violet Evergarden et le film A Silent Voice.

Dans une interview accordée à la NHK, Hideaki Hatta, président de Kyoto Animation, a évoqué le dépôt officiel d’accusations contre Shinji Aoba.

«Il est impossible que des vies perdues nous soient rendues. Il est navrant de penser à la douleur et à la déception des employés concernés et de leurs proches. Mais nous comprenons que nous n’avons d’autre choix que de prendre les mesures appropriées et de prendre une décision conformément à la loi. Peu importe le nombre de jours qui passent, nos cœurs souffrent encore de ce qui s’est passé. Pour les familles des victimes, il n’y a pas de jours où elles ne ressentent pas la douleur de leur perte. Tout le monde dans l’entreprise est convaincu que continuer à créer est le seul moyen de se connecter avec demain. Nous croyons que notre travail est un message pour tous les fans et les personnes qui nous ont soutenus ». Hideaki Hatta, président de Kyoto Animation Co., Ltd.

Les travaux de démolition du Kyoto Animation Studio 1 se sont terminés le 28 avril, bien qu’il n’y ait pas encore de plans sur ce qui pourrait arriver au site. Hideaki Hatta avait initialement prévu de construire un mémorial en l’honneur des victimes, mais la proposition a rencontré la résistance des habitants du quartier résidentiel paisible.

17 mois après l’attaque, Kyoto Animation a repris ses embauches et dispose désormais d’un personnel de 170 animateurs à plein temps, un chiffre similaire à ce qu’ils avaient avant l’incendie criminel. En plus de la sortie récente de Violet Evergarden: le film au Japon, le studio a un nouveau long métrage dans la série Free! À l’horizon; la deuxième saison de Dragon Maid de Miss Kobayashi; l’adaptation light novel 20 Seiki Denki Mokuroku de Hiro Yuki; un nouveau projet de la franchise Sound! Euphonium et un film pour l’anime Tsurune.

Pour en savoir plus sur l’histoire, l’héritage, les victimes de l’attaque et l’avenir de KyoAni après la tragédie, nous vous invitons à lire l’article: La magie de l’animation de Kyoto.

