L’apparence que l’armure de Darkseid aura dans “ Zack Snyder’s Justice League ” a finalement été publiée, mais pas à l’image d’une scène du film, mais elle a été révélée dans le dessin d’une chemise qui fera partie des produits Officiels du long métrage et mis en vente ces jours-ci.

Il y a des années, le réalisateur Zack Snyder avait partagé sur ses réseaux sociaux une photo de l’apparition de ce méchant pour le DC Extended Universe (DCEU), un personnage qui avait été éliminé dans la coupe pour grand écran. Saïd a montré l’extraterrestre maléfique de loin, de sorte que son apparence ou son costume n’a pas été apprécié en détail.

Plus tard, dans la première bande-annonce de la version pour HBO Max, l’antagoniste a été montré, mais ses vêtements de guerre, mais ont tout de même laissé de nombreux fans impressionnés et ont soulevé les attentes des personnes qui attendaient la coupe du réalisateur depuis plusieurs années. .

Maintenant, enfin, une armure Darkseid est montrée dans “ Zack Snyder’s Justice League ”, mais dans une chemise que l’on peut trouver dans la boutique numérique DC Comics. Son dessin, en gris et noir, montre le méchant en plein corps avec son costume de combat, tandis qu’en arrière-plan se trouve le symbole oméga en rouge.

Pour le moment, on n’en sait plus sur Darkseid, mais il y a peut-être plus de mises à jour sur le rôle qu’il jouera dans “ Zack Snyder’s Justice League ”, pendant ce temps, la date de sortie du film devrait également être pour HBO Max et aura un durée de 4 heures.