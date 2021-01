Le scandale de Marteau Armie continue … et empire. Après avoir révélé une série de messages privés qu’il aurait censément envoyés à différentes femmes via Instagram, révélant une vie d’infidélité, de fétichisme et d’intérêt pour le cannibalisme, les mêmes réseaux l’exposent à nouveau en découvrant les images et les publications. depuis votre profil privé.

Alors que l’acteur de Call me by your name a rompu avec le scandale en qualifiant les messages postés de “non-sens”, les nouvelles informations viennent d’ouvrir encore plus la boîte de Pandore.

Apparemment, l’acteur de 34 ans a un profil privé sur Instagram pour ses amis les plus proches, et en plein scandale Des publications, des vidéos et des photos ont été divulguées qui plongent son nom plus loin dans le scandale sexuel qui l’entoure. En eux, il se moque de son divorce, se vante d’avoir passé un test anti-drogue après avoir consommé et de son appétit sexuel en publiant l’image d’une fille en lingerie “l’attendant”.

Dans ce profil «el_destructo_86», il montre comment il a pris une bouffée de cigarette électronique en décembre dernier puis a ajouté un selfie souriant à côté du message: «Quand on découvre qu’ils ne testent pas la DMT dans les tests de dépistage de drogues». Hammer explique que pour voir ses filles, le tribunal l’oblige à subir un test de dépistage de drogue – en publiant une capture d’écran de ce qui semble être une ordonnance du tribunal – et dans ce post, il se vante d’avoir découvert qu’il peut consommer l’hallucinogène connu sous le nom de “ molécule de Dieu »et passer le test sans problème.

L’acteur a été marié à Elizabeth Chambers pendant 10 ans, se séparant en juillet après avoir eu deux enfants. La famille habite aux îles Caïmans où vous devez voyager si vous souhaitez les visiter.

«Tous négatifs, chiennes» écrit-il dans une autre publication avec l’image d’un seau d’urine pour annoncer qu’il a réussi le test de dépistage de drogue. «Mon corps est une unité de traitement toxique finement réglée. Pour être honnête, j’avais du THC et des benzos dans mes urines. Mais qui ne le fait pas? ” a-t-il ajouté, mentionnant le principal constituant psychoactif du cannabis. “Le divorce est très amusant. Ce n’est pas aussi amusant que la drogue. Mais comment ça “ condamné.

S’il n’y avait pas eu le scandale médiatique découvert la semaine dernière par un profil Instagram, on aurait pu soupçonner qu’Armie Hammer a simplement un sens de l’humour macabre et ses publications n’étaient rien de plus que des blagues internes avec ses amis. Mais lorsque ses publications sont replacées dans le contexte actuel, la situation est bien différente.

Mais ce n’est pas tout. Dans une autre publication, Hammer dit qu’il n’aime pas voyager dans les îles où vivent ses enfants de 6 et 3 ans, mais qu’au moins il y a une femme qui l’attend en lingerie. L’acteur avait posté une vidéo montrant une femme en sous-vêtements qui l’attendait au lit. «Eh bien… mon ex (pour une bonne raison) épouse refuse de retourner aux États-Unis avec mes enfants. Je dois donc retourner aux Caïmans… ça craint. Sauf qu’il y a une lueur d’espoir. Comme baiser Miss Cayman pendant que je suis là-bas. “

Après avoir fait connaître l’existence de ce profil et des publications qu’il comprend, l’organisation en charge du concours de beauté qui choisit Miss Cayman s’est immédiatement dissociée de la question, proclamant que la femme qui apparaît dans l’image n’est pas la gagnante actuelle. Dans un communiqué publié sur Instagram, l’organisation affirme se sentir mécontente de la référence et demander à l’acteur de supprimer toute connexion de ses réseaux sociaux.

Et pour terminer la découverte, le Daily Mail a pris une autre vidéo du profil où l’acteur apparaît euphorique en ouvrant une bouteille de bière tout en léchant une poudre blanche de la main d’un ami.

Armie Hammer est dans l’œil de l’ouragan depuis la semaine dernière lorsqu’un profil Instagram avec le nom “House of Effie” a rendu public des messages présumés de l’acteur à différentes femmes. On en déduit que l’acteur avait différents contacts qu’il appelait des «chatons», leur envoyant des courriels et des messages de domination sexuelle, faisant référence à un prétendu fétiche cannibale.

Après avoir découvert le scandale, l’acteur a été libéré grâce à une déclaration assurant qu’ils étaient “absurdes”, tout en abandonnant son prochain film avec Jennifer Lopez pour être avec ses enfants au milieu de la tempête médiatique. Plus tard, son ex-petite amie, Courtney Vucekovich, a donné son témoignage au Daily Mail en assurant que Hammer aime les fétiches de domination et en lui disant qu’elle voulait se casser et manger ses côtes. L’une des caractéristiques relevées par la jeune fille et autres messages supposés publiés sur Instagram par différentes femmes «touchées» est que l’acteur les a manipulées pour se laisser emporter par ses tendances sadomasochistes alors que beaucoup d’entre elles ne le voulaient pas. L’un d’eux affirme avoir suivi un programme thérapeutique après avoir été «traumatisé» par les abus physiques et psychologiques.

Une semaine plus tard, ce profil privé de l’acteur montre une facette jusqu’alors inconnue qui ne fait que lever le rideau du doute.

