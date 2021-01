La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel sera très importante pour la franchise, car elle nous apportera de nouveaux personnages, dont beaucoup sont peu connus, qui élargiront la vision de cette franchise, parmi lesquels «Éternels», qui nous montrera ces héros qui ont été cachés à l’humanité et lors d’une interview le réalisateur de ‘Eternals’ a parlé Kevin Feige et comment cela a aidé à adapter ce film à l’ensemble du MCU.

Le film “ Eternals ” sera la troisième production de la phase quatre du MCU, qui sortira en salles le 5 novembre 2021, s’il n’y a plus de changements dans le calendrier de Marvel Studios. Le casting de ce film sera l’un des plus grands, puisque nous verrons Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani, parmi tant d’autres, tous sous la direction de Chloe Zhao.

Lors d’un entretien avec Margaret Gardiner pour sa chaîne YouTube, le Le réalisateur d’Eternals a parlé de Kevin Feige et a assuré qu’il avait réussi à avoir une synchronisation parfaite entre sa version du film et à l’intégrer au MCU, quelque chose dans lequel Feige était très impliqué:

“Je pense que Marvel a été tellement incroyable que Kevin et Nate et toute l’équipe, ils savaient depuis le moment où j’ai sorti le film, ils voulaient vraiment avoir, vous savez, la portée et l’ampleur et en même temps l’intimité. Ils savaient. Je voulais les deux et ils ont été tellement incroyables de me tenir la main tout au long du processus pour me permettre d’aller aussi loin que possible et aussi petit que possible et comment cela s’intègre dans le MCU. Cela a été un processus assez incroyable, vous devez attendre et voir. “