Après sa première mondiale, “ Wonder Woman 1984 ” a reçu de nombreux commentaires, certains bons autres pas si positifs, parmi lesquels la comparaison avec ‘Superman’ de 1978, pour son récit plus coloré et moins sombre que son prédécesseur, avant cela, le réalisateur dudit long métrageRichard Donner s’est prononcé sur les films Wonder Woman et leurs similitudes présumées.

A travers un entretien avec le média Telegraph, le cinéaste a été interrogé sur les similitudes avec son film Man of Steel et la production de la réalisatrice Patty Jenkins, à laquelle il a répondu en riant: “Cela signifie simplement qu’il a bon goût. “.

En outre, Donner a souligné que l’action en direct de “ Wonder Woman ”, en particulier la suite, est pleine d’émotions positives, qui remontent l’esprit du public, en fait, il a avoué qu’il n’aime pas les films de super-héros aux tons “sombres”, comme le DC Extended Universe (DCEU) l’a géré dans le passé.

“Il y a tellement de gens qui rendent les super-héros si cyniques que c’est déprimant. Quand ils sont sombres, tristes et en colère contre eux-mêmes et le monde, je ne trouve pas cela amusant. Je pense qu’il y a assez de réalité pour cela. sous le président Donald Trump) Je pense que nous aspirons au contraire », a-t-il expliqué.

De son côté, Patty Jenkins a précédemment exprimé pour Comicbook.com son admiration pour le “ Superman ” de Donner, car dans la scène du vol kryptonien, c’était une inspiration pour une séquence de la WW84, car elle symbolise l’espoir, le courage et le dépassement du douleur des protagonistes.

En plus de l’opinion de Richard Donner sur les films de Wonder Woman, il a annoncé pour la même source qu’il prépare déjà le cinquième volet de ‘Mortal Weapon’ (‘Lethal Wapon’), qui sera déjà le dernier volet de la saga d’action classique, Protagonisée par Mel Gibson et Danny Glover.