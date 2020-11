Il est bien connu des cinéphiles que les films de magiciens anglais durent un peu plus de deux heures et demie car ils essaient de coller le plus possible aux livres originaux, mais l’un des huit titres allait être plus long. de ce qui a été vu dans les films, comme l’a révélé le réalisateur Chris Columbus la vraie durée de «Harry Potter et la pierre philosophale».

Lorsque le premier film de la saga magique est arrivé sur les grands écrans, sa durée était de deux heures 39 minutes et bien que certains téléspectateurs à l’époque le jugent un peu long, en fait sa coupe initiale allait être beaucoup plus étendue, dépassant trois heures de projection.

Selon une interview que Collider a faite avec Columbus, la durée réelle de «Harry Potter et la pierre philosophale» était de 172 minutes, Mais la raison pour laquelle le long métrage a été coupé est que les parents pensaient que c’était trop long pour leurs enfants, même si les enfants qui l’ont vu pour certains tests marketing l’ont adoré et se sont beaucoup amusés.

«Le temps que nous finissions le film et le projetions à Chicago, nous avons de la chance de projeter nos films à Chicago, donc le jour où nous pourrions aller au cinéma, nous nous envolions pour Chicago et montrions des films à un public, au public. Il a adoré. Le public a juste mangé le film. Le film durait deux heures et cinquante minutes à l’époque et les enfants ont trouvé que c’était trop court et les parents ont trouvé que c’était trop long », a expliqué le cinéaste.

De même, le réalisateur a avoué qu’après que la première partie eut été très réussie, faire «Harry Potter et la chambre des secrets», il était capable de se détendre davantage et même le temps de projection était plus long avec deux heures 54 minutes. “J’ai commencé à ressentir un peu de soulagement, puis quand le premier film est bien sorti, je me suis beaucoup plus amusé avec le second. C’était comme la nuit et le jour, parce qu’alors j’ai vraiment pu me détendre un peu et apporter un peu plus de mon style particulier pour la production. “,

Malheureusement, Columbus n’a pas pu continuer dans la saga, depuis l’arrivée des réalisateurs Alfonso Cuarón, Mike Newell et David Yates, et même il voulait faire les films finaux, mais Warner Bros a choisi d’embaucher à nouveau Yates, de sorte que son rêve ne pourrait jamais être réalisé.