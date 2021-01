En 1969, sort le film Death of a Gunfighter, un western qui, bien qu’il ne fût pas très populaire en son temps, séduit quelques critiques. Roger Ebert, par exemple, a écrit que c’était “extraordinaire” et a mentionné plus tard que, même s’il “ne connaissait pas son réalisateur”, il estimait que son réalisateur permettait à son histoire “de se dérouler naturellement”. Mais qui était derrière la caméra dans cette production? C’est l’histoire d’Alan Smithee, le pseudonyme de plus d’un réalisateur.

Le premier crédit pour “Allen Smithee”, dans Death of a Gunfighter (1969).

La critique publiée à l’origine n’est plus disponible, mais heureusement, une recherche avec des termes très spécifiques peut trouver une version mise à jour hébergée sur le site Web des cinéphiles du Chicago Sun-Times. Là, un astérisque apparaît à côté du nom de la création, ce qui conduit à une note éditoriale en bas du texte. Ça lit:

“Ce n’est que des années après la publication de cette revue qu’il est devenu public que ‘Allen Smithee’ était un pseudonyme utilisé par les réalisateurs qui voulaient que leur nom soit retiré du générique du film.”

Immédiatement après, nous sommes informés qu’en fait, le film avait été réalisé par Don Siegel et Robert Totten, des vétérans qui s’étaient fait connaître avec des projets tels que Invasion of the Body Snatchers ou des épisodes de la série télévisée Mission: Impossible.

Aucun de ces cinéastes ne voulait que son nom soit celui qui a signé le produit final (ah, ces différences créatives!). Ainsi, ils sont allés à la Directors Guild of America et là il a été décidé de créer le pseudonyme pour tout réalisateur qui ne voulait pas signer avec son vrai nom.. On sait que, généralement, ledit syndicat n’a permis à aucun directeur de se séparer de son travail, mais, grâce à l’appel présenté par Siegel et Totten, cela a finalement été réalisé. Tout d’abord, il a été créé “Allen”, bien que, finalement, est venu “Alan”.

Crédité pour “Alan Smithee” (David Lynch) dans Dune de 1984.

Dès sa création, le pseudonyme de réalisateur est apparu dans d’innombrables films et épisodes télévisés. De plus: contrairement à ce que l’on pourrait penser, le crédit n’est pas seulement appliqué dans les aspects de réalisation, car il a également été utilisé par les cinéastes, les écrivains, les acteurs, les directeurs de casting et même les animateurs (via IMDB).

Les cas les plus connus d’utilisation du surnom sont liés à des personnes comme Michael Mann, Kiefer Sutherland et même David Lynch: le premier n’est pas satisfait des énormes coupes qu’ils ont apportées à son épopée criminelle Heat à la télévision et dans les avions; le second n’était pas fier des résultats de son film Woman Wanted et le troisième a préféré cacher son nom à son adaptation de Dune en raison des nombreux désaccords qu’il avait avec le producteur, Dino De Laurentiis (il faut noter que, dans ce dernier cas, le Le nom de Lynch a été vu dans la version théâtrale, mais pas à la télévision).

L’histoire d’Alan Smithee était formellement courte, la DGA ayant retiré l’enregistrement du nom en 2000, empêchant les bandes ultérieures de l’utiliser officiellement.

Cependant, ce veto n’était valable que dans l’industrie commerciale, c’est pourquoi plusieurs créatifs indépendants ont suivi, et continuent de le faire, dans leurs films, bien qu’avec certaines variantes, telles que “Alana Smithy”.

Personne ne connaît le réalisateur Alan Smithee.

Très probablement, vos films étaient en fait l’œuvre d’un cinéaste audacieux qui, déçu par la pression du studio ou inquiet d’un mauvais montage, a choisi de ne pas révéler son identité. Ou qui sait? Peut-être que c’est juste votre cousin qui essaie de se désengager de son projet scolaire qui a été vu par des millions de personnes.

Alan Smithee



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.