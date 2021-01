Il est vrai que l’industrie hollywoodienne cherche un moyen de reprendre ou de faire de nouvelles adaptations de films qui ont réussi à l’époque, et le moment est venu pour un film d’action car la rumeur dit que le redémarrage de “ Commando ” serait en développement. .

Après avoir prouvé ses références de film d’action dans “ Terminator ” de James Cameron, Arnold Schwarzenegger a consolidé son statut de plus grande star du genre avec son prochain effort.

Oui, «Commando» est l’un des films les plus bruyants, les plus stupides et les plus ringards des années 1980, ce qui par défaut en fait également l’un des plus divertissants.

Tout, des slogans implacables d’Arnold Schwarzenegger à la performance de Vernon Wells en tant que Bennet portant un gilet en maille pour des raisons qui ne sont jamais expliquées, tandis que les choses arrivent à un point critique dans un troisième acte ridiculement exagéré mettant en vedette l’un des meilleurs montages de films.

Le film devait faire une suite avant que le programme chargé de Schwarzenegger ne mette de côté toute discussion., mais des sources proches d’Hollywood annoncent que le redémarrage du «Commando» serait en cours de développement.

Après tout, David Ayer a été chargé d’écrire le scénario d’une nouvelle version de la propriété en 2010, mais il est resté en développement depuis et beaucoup ont supposé que cela ne se produirait jamais.

Pendant ce temps, Wells a révélé plus tôt cette année qu’une préquelle avait également été discutée comme une possibilité.

Même si le projet est de retour sur la table et en développement actif, cependant, l’idée de redémarrer ‘Commando’ c’est complètement inutile car il existe des centaines de films d’action impliquant un héros solitaire combattant des obstacles et des armées avec seulement quelques armes et quelques bombes.