Cinéma 54 Vidéos

91 ans de Tippi Hedren: comment la mère de Melanie Griffith a réussi à faire une époque

Tippi Hedren fête ses 91 ans après une longue carrière d’actrice et de militante. Celle qui est la mère de Melani Griffith était une icône importante de la mode dans les années 50, elle est devenue la muse d’Alfred Hitchcock, elle a osé récriminer le cinéaste pour son comportement abusif, elle a été impliquée dans un travail important contre le braconnage des animaux et est même venue dormir et vivre avec les lions. Aujourd’hui, nous vous présentons un aperçu de sa carrière unique pour célébrer également le long âge du protagoniste de The Birds ou Marnie the Thief. Images Creative Commons: Tippi Hedren dans l’image publicitaire de Marnie, 1964. Source : eBay. Auteur: Universal Pictures. Licence: domaine public Hedren devant l’affiche de The Girl, 2012. Auteur: Roar Shambala, Licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Licence internationale.Tippi Hedren dans la bande-annonce de Marnie, 1964. Licence: domaine publicTippi Hedren dans la bande-annonce de Une comtesse de Hong Kong, 1967. Licence: Public Domain Image de Melanie Griffith et Tippi Hedren au septième festival annuel du film de Bel Air 2014. Source: Flickr, auteur: Real TV Films, licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0