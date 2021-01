L’une des nouvelles qui a le plus ému les fans de l’univers cinématographique Marvel était le retour possible de Chris Evans dans le rôle de Captain America, Puisqu’un éventuel contrat spécial a fait l’objet de rumeurs pour son possible retour, mais apparemment sa participation au sein de la franchise ne serait pas seulement de brefs camées, mais pourrait avoir une plus grande pertinence, car, selon un rapport, Chris Evans travaillera sur plus de projets MCU .

À la fin de la troisième phase du MCU, trois personnages importants ont clôturé leur cycle dans la franchise, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson et Chris Evans, ce qui semble être un coup dur, car cela pourrait amener le public à commencer à se désintéresser des productions, il est donc très probable qu’ils cherchent à ramener l’une des plus grandes stars de Marvel Studios.

Selon les informations de Daniel Richtman, Chris Evans travaillera sur plus de projets MCU, puisque, apparemment, il aurait un rôle similaire à celui de Robert Downey Jr après la trilogie Iron Man, où il est devenu un rôle récurrent dans le MCU sans avoir besoin de films solo, puisqu’il a participé à des productions telles que «Guerre civile», Spider-Man: Retrouvailles »,« Guerre d’infini »et« Fin de partie ».

N’oubliez pas qu’il a été dit que l’un des rôles possibles de Chris Evans à son retour au MCU serait une adaptation de ‘Empire secret’ c’est-à-dire la version de Hydre de Captain America, bien que ce ne soit que spéculation et Chis Evans a déclaré qu’il n’était pas au courant de ces rumeurs, ce qui pourrait être une grande surprise pour les fans qui essaient d’attendre pour faire une annonce officielle dans un avenir pas trop lointain.