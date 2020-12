Disney a officiellement annoncé le développement d’un troisième volet de la comédie musicale à succès de 1992, «Sister Act (A nun of care)», un film dans lequel Whoopi Goldberg reprendra son rôle de sœur Mary Clarence. Le projet, en développement depuis des années, devrait faire ses débuts sur Disney + sous la production de Tyler Perry et Goldberg elle-même.

Sorti en mai 1992, le film original, avec Maggie Smith et Harvey Keitel, a rapporté 231 millions de dollars, ce qui en fait l’un des plus grands succès de la carrière de Goldberg. Son intrigue tourne autour d’une chanteuse de cabaret médiocre qui, fuyant son amant, se réfugie dans le programme de protection des témoins de la police, acquérant une nouvelle identité de religieuse dans un couvent qui, rien qu’avec sa présence, perd sa tranquillité habituelle.

Un an et demi plus tard, en décembre 1993, Disney sort une suite, “ Sister Act 2: Back to the Convent ”, qui remporte beaucoup moins de succès et dans laquelle Jennifer Love Hewitt est apparue au lycée dans l’un de ses premiers rôles au cinéma. .

En 2015, nous avons signalé que Disney avait embauché des scénaristes pour des titres tels que “ 10 raisons de vous haïr ”, “ Bewitched ”, “ A Very Legal Blonde ”, “ The Stark Reality ”, “ She’s the Boy ” ou “ A Bunny on Campus ”. ‘, Kirsten “Kiwi” Smith et Karen McCullah pour rédiger un premier projet. Plus récemment, Regina Hicks («Insecure») et Karin Gist («Star») auraient rejoint l’équipe de création du film, bien qu’à ce stade, on ne sache pas si elles sont toujours liées au projet.