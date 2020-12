Le départ de l’acteur Johnny Depp de la franchise ‘Pirates des Caraïbes’ Cela a été l’un des coups les plus durs pour l’acteur après avoir perdu son procès en diffamation contre son ex-épouse Amber Heard et le journal The Sun, alors maintenant l’interprète Harley Quinn sera chargé d’être le principal de cette franchise, mais Apparemment, leur participation serait beaucoup plus complexe, car il pourrait s’agir d’un rôle LGBT Margot Robbie dans «Pirates des Caraïbes».

Après qu’il ait été révélé que Johnny Depp serait hors de cette suite et maintenant Margot Robbie aurait un rôle plus important, les fans ont montré leur mécontentement à plusieurs reprises lorsqu’ils considèrent que c’est une mauvaise décision de retirer l’acteur du rôle de Jack Sparrow, qui est devenu l’un des plus importants et il est quelque peu difficile d’imaginer la franchise sans ce personnage.

Selon les informations de Daniel Richtman, nous pourrions voir un Le rôle LGBT de Margot Robbie dans “ Pirates des Caraïbes ”, car l’actrice demande une plus grande inclusion au sein de la franchise, car il a été mentionné que cette nouvelle version serait plus axée sur l’autonomisation des femmes et l’actrice souhaite la porter à un autre niveau, même si on ne sait pas si elle sera prise en compte.

Jusqu’à présent, on en sait peu sur l’intrigue de cette nouvelle tranche de ‘Pirates des Caraïbes’ ainsi que le rôle de Margot Robbie, mais c’est quelque chose qui a fait sensation en raison du départ de Depp, ils peuvent donc chercher à donner une autre approche à la franchise pour continuer dans le goût du public, cette fois avec une femme comme starter .