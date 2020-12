Plus de 20 ans se sont écoulés depuis que le premier film du réalisateur Sam Mendes (pour le grand écran) a eu sa première mondiale au Festival international du film de Toronto, déclenchant une corrida pleine d’ovations et de récompenses. Il a triomphé à bien des égards: il a été aimé par la critique, un succès retentissant au box-office et il est également devenu la dernière production du 20e siècle à remporter l’Oscar du meilleur film. Cependant, est-ce beauté américaine l’un des longs métrages impossibles à tourner aujourd’hui, comme son scénariste l’interrogeait récemment?

Le scénariste Alan Ball (Décerné par la Hollywood Academy for American Beauty) a récemment rencontré The Independent pour discuter de son nouveau film Oncle Frank. Cependant, un petit fragment de cette interview a évoqué le film de 1999 susmentionné, lorsque le cinéaste a déploré le rejet qui lui a été imposé ces dernières années.

Rappelons qu’American Beauty (titre original) raconte l’histoire d’une famille de banlieue américaine dont le père est un employé de bureau de 42 ans, frustré par son travail et son mariage. Un jour, il rencontre le meilleur ami de sa fille et c’est alors qu’il commence à avoir des fantasmes érotiques avec cette étudiante mineure; une situation narrative qui, en elle-même, est particulièrement controversée aujourd’hui.

Cependant, la “cerise sur le gâteau” est que le rôle principal du film est tombé sur l’acteur Kevin Spacey, qui a été accusé en 2017 d’avoir abusé sexuellement d’un adolescent dans les années 1980.

«Je me sens vraiment triste parce que ce qui s’est passé avec Kevin a laissé une sorte d’empreinte«A déclaré Alan Ball à propos de American Beauty (via). «D’autant que le personnage qu’il a joué dans le film est quelqu’un qui convoite une jeune fille de 17 ans. Je me demande si ce film pourrait être fait maintenant«.

Spacey (lauréat de l’Oscar pour son rôle dans American Beauty) serait également accusé d’agression sexuelle contre un masseur, un crime qui aurait été commis en 2016. Cependant, l’affaire a été classée par les procureurs de Los Angeles après la mort du plaignant au milieu de l’année dernière. . À ce jour, l’acteur de 61 ans reste interdit de l’industrie cinématographique.

Dans une interview pour THR en 2019, l’actrice Bouleau de Thora (Jane, dans American Beauty) a déclaré qu’elle avait pris la tâche de rappeler au public que ce film des années 90 n’était pas l’oeuvre de Kevin Spacey seul, mais de toute une équipe de production qui ne mérite pas une censure généralisée. “Nous aimons tous ce film et cela n’a rien à voir avec Kevin à la fin de la journée”dit le Californien.

Alan Ball American Beauty



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.