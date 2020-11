bonjour.com

Ana de Armas et Ben Affleck, préparent-ils leur mariage?

Depuis la mi-mars, quand HOLA! a publié les premières photographies d’Ana de Armas et Ben Affleck en train de s’embrasser, confirmant une relation qui avait émergé peu de temps auparavant sur le tournage de Deep Water, un thriller d’Adrian Lyne dans lequel ils jouent tous les deux. Depuis, nous avons souvent vu le couple dans une attitude affectueuse. D’abord lors d’un voyage à Cuba, la patrie de l’actrice, puis un autre au Costa Rica, et, petit à petit, son amour s’est consolidé alors que la pandémie de coronavirus a frappé le monde et nous a tous obligés à nous enfermer. A cette époque, Ana s’installe dans la maison de Ben à Los Angeles, autour de laquelle on les a vus tous les deux se promener en couple, avec les enfants de Ben, avec des amis, avec leurs chiens … toujours dûment protégés par leurs masques et montrant sa complicité et sa bonne humeur. Une relation qui ne cesse de se renforcer et dans laquelle, désormais, ils auraient pu aller plus loin. – Ben Affleck est “très sérieux” et souhaite que “ses enfants passent du temps avec Ana de Armas”. Ces dernières semaines, le Le couple avait été temporairement séparé pour s’acquitter de leurs engagements professionnels respectifs. Mais le travail les a réunis à nouveau publiquement, puisqu’ils ont dû tourner de nouvelles scènes de Deep Water, le film dans lequel leur histoire d’amour a émergé il y a un an, à la Nouvelle-Orléans. Et là, ils ont été photographiés, très souriants et drôles, alors qu’ils partageaient des baisers, des câlins et beaucoup de rires. Mais ce n’est pas son attitude, aussi proche et affectueuse que jamais, qui a retenu l’attention. La chose surprenante dans les images, ce BONJOUR! Publiez-y le numéro que vous avez en vente dans votre kiosque depuis mercredi, c’est la fabuleuse bague en diamant qu’Ana porte à l’annulaire de sa main gauche. Préparez-vous déjà votre mariage? Le couple n’a pas fait de commentaire à ce sujet, mais les images ont déclenché, comment pourrait-il en être autrement, les rumeurs de mariage. De l’été à un automne tendre Après avoir profité de leur premier été ensemble entre des promenades à Los Angeles et Malibu, où ils ont profité de quelques jours de détente sur la plage, le couple a continué à faire des pas dans leur relation. La chimie qui existe entre Ana et Ben est évidente dans chacun des moments où nous les avons vus ensemble. Ana avait rompu sa relation avec l’artiste cubain Alejandro Pineiro un an plus tôt, tandis que l’acteur souriait à nouveau avec Ana après une période compliquée au cours de laquelle il a connu une rupture avec Lindsay Shookus et le divorce de Jennifer Garner. C’est à la fin du mois de mai que nous avons vu les premières images d’Ana avec son petit ami et ses enfants – Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans et Samuel, 8 ans, qu’Affleck a eu avec Jennifer Garner – qui ont rejoint de nombreuses occasions aux plans du couple. – Le détail caché amusant que Ben Affleck a montré lors d’une promenade romantique avec Ana de Armas – La photo d’Ana de Armas avec Ben Affleck qui a même commenté Miguel Ángel Silvestre La vérité est qu’Ana s’est parfaitement intégrée dans la famille de Ben et non Il n’a rencontré que les enfants de son partenaire: sa mère également, Christine Affleck, signe indubitable que l’actrice fait partie de la famille de l’acteur. Et, à en juger par leurs sourires, leurs gestes de proximité et de complicité, il y a une grande harmonie entre eux, comme on l’a vu à différentes occasions, dans leurs jours de shopping, au supermarché ou chez un fleuriste, à pied ou en voiture, pour Bien que ni Ana ni Ben n’aient confirmé si la bague en diamant est une bague de fiançailles, beaucoup se demandent si la leur sera le prochain grand mariage hollywoodien. Et, parmi les détails qui ont alimenté ces spéculations, on note qu’il y a quelques mois, le réalisateur et protagoniste d’Argo, aurait exprimé sa volonté d’acheter une île privée pour aller vivre avec Ana après son mariage. Nous devrons attendre pour savoir si cela est enfin réalisé.