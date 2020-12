Sony Pictures a publié une nouvelle bande-annonce internationale pour ‘Chasseur de monstre‘, un film basé sur la série de jeux vidéo du même nom écrite et réalisée par Paul WS Anderson, responsable de’ Final horizon ‘,’ Soldier ‘,’ Death Race: The race of death ‘ou de la plupart des films de la saga de «Resident Evil».

Milla Jovovich et Tony Jaa dirigent avec Ron Perlman, TI Harris, Meagan Good et Diego Boneta le casting de cette production de Constantin Film, Impact Pictures, Capcom Company, Tencent Pictures et Toho Company budgétisée à 60 millions de dollars qui atteindra enfin le Cinémas européens à partir de janvier 2021.

Il le fera aux Espagnols spécifiquement le 29 janvier 2021, plus d’un mois après l’avoir fait aux Américains le week-end dernier, et près de deux mois après sa tentative frustrée de le faire faire aux Chinois.

Derrière notre monde, il y en a un autre: un monde de monstres dangereux et puissants qui règnent dans leur domaine avec une férocité mortelle. Lorsqu’une tempête de sable inattendue transporte le lieutenant Artemis (Jovovich) et son unité (Harris, Good, Boneta) dans un nouveau monde, les soldats sont surpris de découvrir que cet environnement inconnu et hostile abrite des monstres énormes et terrifiants qui ils sont immunisés contre sa puissance de feu.

Dans leur bataille désespérée pour la survie, l’unité rencontre un mystérieux chasseur (Jaa), dont les capacités uniques lui permettent de résister à des créatures dangereuses. Alors qu’Artemis et le chasseur gagnent en confiance, elle découvre qu’il fait partie d’une équipe dirigée par l’amiral (Perlman). Face à un danger si grand qu’il pourrait menacer de détruire leur monde, les braves guerriers combinent leurs capacités uniques pour s’unir dans la dernière bataille.

Ensuite, ce nouveau trailer s’est clairement concentré sur l’action, les monstres et les explosions.

Cliquez ici pour le voir sur YouTube. Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.