“The One and Only Ivan”, comme annoncé par un panneau d’affichage dans le film du même nom, est l’énorme gorille stellaire dans un spectacle de cirque tenu en permanence dans un centre commercial. Pour consommer chaque spectacle, il monte toujours dans la partie la plus haute de sa cage, dans les coulisses, où il reste en vue des spectateurs abrités par une tente conique traditionnelle, qui frémit de son rugissement féroce. Tel est le quotidien du célèbre singe, qui semble satisfait de son style de vie routinier jusqu’à ce que l’arrivée d’un petit éléphant bouleverse son monde. D’une part, le pachyderme nommé Ruby menace de voler sa proéminence au public. Mais en réalité, le plus grand choc qu’elle provoque chez Ivan est anticipé par une question sans réponse prévisible: “Serons-nous jamais libres?”

Un an après le remake de Dumbo, Walt Disney Pictures s’attaquait une fois de plus au monde pas toujours jovial du cirque, mais maintenant il se dispensait du style extravagant – de plus en plus diffus – de Tim Burton pour se limiter au drame intime évoqué par le réalisateur. Thea Sharrock (Moi avant toi), sans toutefois perdre la touche fantastique si typique de la Maison de la Souris. Dans ce sens, Le seul et unique Ivan est un film essentiellement parcimonieux où les animaux (créés avec une animation numérique affinée) parlent et gesticulent comme des humains, en plus d’exposer une conscience connexe qui leur permet de raconter leur passé, de commenter leur présent et d’interroger leur avenir. Bien sûr, cette humanisation n’est pas quelque chose de révolutionnaire, mais il faut dire que la récente première de Disney Plus Amérique latine sait en profiter à travers une histoire simple mais émouvante.

Ici, les animaux emprisonnés n’acquièrent pas un rôle passif ou sont envoyés à l’arrière-plan, comme cela se produit dans d’autres types de récits où l’intérêt tombe sur des jeunes ou des enfants bien intentionnés qui promeuvent une mission de sauvetage complexe. Ce film, basé sur le roman pour enfants The One and Only Ivan de Katherine Applegate, préfère se concentrer sur ces êtres derrière les barreaux qui – doués de parole et de pensée rationnelle – peuvent partager anecdotes et préoccupations personnelles, tout en découvrant un besoin collectif pour être libre. La prédilection du film pour les dialogues qui délimitent efficacement ses personnages principaux poilus ou trapus est remarquable. De cette manière, des conversations très émouvantes surgissent encadrées par un décor presque invariable (un entrepôt équipé pour garder ces animaux en captivité) qui démontrent les bonnes possibilités qu’aurait le scénario d’être emmené au théâtre; un attribut qui ne serait pas accidentel si l’on considère la formation de Sharrock dans les arts du spectacle.

Il y a environ une douzaine de talents non humains dans le cirque Big Top Mall, mais seulement un tiers a un poids considérable dans l’histoire; parmi eux, le gorille Ivan et l’éléphant Ruby. Les autres animaux – un caniche, un lapin, une poule soyeuse, un lion de mer et un ara – reçoivent des interventions minimes ou simplement comiques qui, ensemble, offrent peu d’aperçu de la compagnie sans jamais formaliser un lien émotionnellement fort entre eux. Ce point est pertinent car, loin de prétendre lui reprocher de la frivolité dans le développement de ces personnages, le film fait de cette «insouciance» un mécanisme (peut-être inconscient) pour que le spectateur ne tombe pas dans le piège de l’excuse de cet enfermement forcé car il est chez lui d’une famille joyeuse d’espèces diverses. Il n’y a pas de gang amical, même similaire, par exemple, au quatuor hilarant de Madagascar, et cela convient à l’intrigue de The One Great Ivan.

Une autre caractéristique exceptionnelle du long métrage est sa distribution vocale impeccable, qui comprend des lauréats d’un Oscar Sam Rockwell, en tant que singe titulaire, et Angelina Jolie, comme Stella, un éléphant adulte sage et maternel dont les expériences passées dans la jungle sèment le désir de liberté dans le cirque. Cependant, les performances les plus mémorables sont probablement celles des talents émergents. Prince de Brooklyn (Le projet Florida), donnant la parole au curieux Ruby, et celle du vétéran Danny DeVito, qui vole le film en tant que Bob, un chien errant éhonté mais généreux, ami fidèle et soutien moral d’Ivan.

Dans l’aspect live-action, Bryan Cranston Il brille en tant que ringmaster charismatique Mack, qui est également une figure paternelle pour le noble gorille qui s’est occupé de lui depuis qu’il était bébé. D’un autre côté, clairement ce cirque n’est pas la vertu de marche. En raison en partie de la crise économique dont souffre son entreprise, il évoque sporadiquement des défauts tels que l’ineptie, les abus et la négligence en ne nourrissant pas correctement ses animaux (Ruby dit qu’il a souvent faim). Mais malgré ces lacunes, Mack se présente surtout comme attentionné et bien intentionné. C’est un personnage loin du stéréotype d’un propriétaire cruel et sans cœur, à qui à juste titre ne se voit pas refuser la possibilité de se racheter.

Le seul et unique Ivan est un film attachant qui parvient à surmonter le simple divertissement familial et ne tombe pas dans le message gratuit, même si certainement une fin ouverte (ou du moins plus sobre et moins redondante) aurait mieux fonctionné pour cela. C’est aussi un hommage au vrai gorille nommé Ivan qui a vécu 27 ans dans un centre commercial américain, comme une vile attraction vitrine. Le véritable événement prévaut évidemment dans le déchirement et se développe dans d’autres directions, mais la fiction cinématographique de Thea Sharrock fournit de bons personnages et une histoire racontée avec l’intonation amoureuse qu’elle mérite.

Titre original: Le seul et unique Ivan

An: 2020

Réalisateur: Thea Sharrock (moi avant toi)

Acteurs: Sam Rockwell, Angelina Jolie, Danny DeVito, Bryan Cranston

Date de sortie:22 janvier 2021 (États-Unis)

Disney Plus le seul et unique Ivan



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.