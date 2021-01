C’est officiel: il y a déjà un protagoniste pour le spin-off de la série Vikings, qui sera présenté en première sur la plate-forme de streaming rouge. Il n’y a toujours pas de date de sortie ni de date de début de tournage, mais le studio a voulu donner plusieurs surprises, nous avons donc déjà une idée de quels événements il va traiter et même la confirmation des actrices et acteurs qui composeront le casting. .

Le casting de Vikings, la série originale.

Selon EW, le spectacle s’appellera Vikings: Valhalla et sera une sorte de suite, car il sera situé cent ans après l’original. Dans une précédente interview, Michael Hirst, créateur de l’émission, a évoqué la direction qui sera prise pour ces nouveaux épisodes. Voici ce qu’il avait à dire:

“C’est une nouvelle ère héroïque, une toile très différente.”

Ce qui précède peut être vu dans les décisions qui ont été prises lors de la construction du casting, car il y a de nouveaux membres, y compris Sam Corlett, qui jouera dans le projet comme Leif Eriksson, un personnage qui a été décrit comme «un navigateur intrépide» et quelqu’un de «dur physiquement», en plus d’être «notre entrée dans un monde de Vikings en proie à un changement violent». Il est à noter que Corlett a déjà collaboré avec le “N” auparavant, jouant Caliban dans The Hidden World of Sabrina.

D’autre part, il a été annoncé que d’autres personnages seraient Freydis, la sœur de Leif – jouée par Frida Gustavsson, de The Witcher -, ainsi que Ælfgifu, la reine du Danemark, qui jouera Pollyanna McIntosh (The Walking Dead). Rejoignant également Bradley Freegard (Keeping Faith) en tant que King Canute, le leader impitoyable du Danemark; Leo Suter du Libérateur dans le rôle de Harald Hardrada; Laura Berlin (Notruf Hafenkante) comme Emma de Normandie, entre autres.

Sam Corlett comme Caliban dans le monde caché de Sabrina.

Maintenant qu’un protagoniste du spin-off de la série Vikings a déjà été annoncé, et nous savons déjà qui l’accompagnera dans ses aventures, juste Il reste à attendre plus de détails sur la production, qui comportera 24 épisodes.

