Quelques jours à peine après la conclusion de la deuxième saison de 8 épisodes de la série Disney +, “ The Mandalorian ”, il a été confirmé que la série comportera un nouveau spin-off intitulé‘Le livre de Boba Fett’Le projet a été annoncé dans un tweet qui révèle également que sa première arrivera en décembre 2021.

En outre, Variety rapporte que la série mettant en vedette Temuera Morrison sera produite par Jon Favreau et Dave Filoni, qui essaient apparemment d’adopter le format MCU à succès de Marvel Studios à Star Wars et Lucasfilm. Ainsi, les trois nouvelles séries s’inscriront dans la même chronologie que «The Mandalorian», construisant un grand événement final qui réunira éventuellement tous ces personnages.

Ainsi, après plusieurs tentatives, Lucasfilm a réussi à créer une spin-off de Boba Fett.Lorsque Lucasfilm a annoncé pour la première fois une série télévisée en direct avec George Lucas, Fett aurait dû en faire partie, mais la technologie (et peut-être le budget) l’a fait. empêché. Plus tard, il a été annoncé que Josh Trank avait l’intention de faire un film centré sur Boba Fett avec Michael Fassbender en tant que chasseur de primes, mais le projet n’a pas non plus abouti.

La nouvelle série arrivera aux côtés de la série dérivée “ Ahsoka ”, avec Rosario Dawson dans la peau d’Ahsoka Tano et “ Rangers of the New Republic ”, une série d’action en direct qui aura également la production exécutive de Jon Favreau et Dave Filoni.