Peut-être ces derniers jours, alors que vous vous livriez à l’habitude de faire défiler sur les réseaux sociaux, vous êtes soudainement tombé sur un post sauvage… Enfin, pas sauvage, mais surprenant. Une publicité sur la page officielle de Disney Plus avait-elle été qualifiée de «délicate»? En effet, bien que cela puisse paraître incroyable, Facebook a jugé approprié de placer un avertissement particulier avant d’autoriser le visionnage d’une vidéo que personne n’aurait jamais jugée répréhensible: a La dame et le vagabond (2019), remake du classique animé qui apparaît actuellement dans le catalogue de streaming de la souris.

En cliquant sur “Voir la vidéo”, l’internaute sera témoin de trente secondes destinées à faire connaître la réinvention d’un film attachant sur l’amour canin entre un cocker nommé Reina et un chien errant nommé Golfo. Les images nous emmènent de la belle relation familiale de la protagoniste avec ses propriétaires, au moment où elle rencontre le chien errant, qui l’invite à découvrir le monde extérieur. Et, bien sûr, le spot se termine par l’emblématique dîner spaghetti aux chandelles. Cependant, si rien dans cette annonce ne peut sembler “sensible à certaines personnes”, l’algorithme de Facebook ne le pense pas.

De même, le réseau social de Mark Zuckerberg ne prend pas la peine de nous offrir une justification claire de cette action (non pas qu’elle nous doit, mais elle serait très utile pour satisfaire notre curiosité). En principe, il est frappant que l’étiquette imposée par l’avertissement soit “Contenu confidentiel”, un terme qui, si vous regardez le site Facebook Community Standards, vous pouvez confirmer qu’il n’existe pas.

En anglais, le terme utilisé est Contenu sensible Et bien qu’il ne donne pas de résultats dans la page mentionnée, il permet de comprendre plus facilement (dans sa langue d’origine) ce que Facebook qualifie de «sensible», c’est-à-dire de «délicat». Dans l’onglet Contenu répréhensible des Normes communautaires, une question sensible est abordée lorsqu’elle concerne les éléments suivants:

Discours de haine Contenu violent ou graphique Exposition de nudité ou d’activité sexuelle Langage sexuellement explicite Contenu cruel ou insensible envers les victimes de préjudices physiques ou émotionnels

Le problème demeure que rien de ce qui précède n’est évident dans la publicité du film. Par contre, rappelons-nous que le remake de Lady and the Tramp a utilisé de vrais chiens pour son tournage; Pour cette raison, certains internautes ont indiqué que l’avertissement pourrait découler de plaintes émanant de groupes de protection des animaux qui perçoivent des abus (via). Cependant, cette explication hypothétique est étrangère aux paramètres gérés par l’algorithme de Facebook autour du “contenu inacceptable”, puisqu’aucun type d’abus n’est exposé dans la vidéo.

Pourquoi pensez-vous que la société “f” a procédé de cette manière?

Lady and the Tramp, réalisé par Charlie Bean, est désormais disponible via Disney Plus Amérique latine. Venez ici voir la critique de Cine PREMIERE.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.