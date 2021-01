La plateforme Netflix travaille en étroite collaboration avec des acteurs et des producteurs qui peuvent apporter de grands bénéfices, comme c’est le cas avec Adam Sandler, Avec qui ils ont un contrat millionnaire pour produire plusieurs films dans le plus pur style de l’humour de Sandler, mais il ne sera pas le seul à avoir un contrat d’exclusivité, puisqu’il a été annoncé que Kevin Hart aura un accord avec Netflix.

Le comédien Kevin Hart a eu une carrière importante ces dernières années, car il a trouvé un excellent match avec Dwayne Johnson, aussi son producteur HartBeat traverse un bon moment car il s’est consolidé avec quelques succès importants, parmi lesquels des productions telles que «Hart-Wesley Snipes», «True Story» et «Borderlands».

Par une déclaration, il a été annoncé que Kevin Hart aura un accord avec Netflix à faire et à jouer dans quatre films, bien que les productions envisagées soient inconnues à ce jour:

«Un partenariat avec Netflix est une opportunité incroyable pour HartBeat et moi. Je suis ravi de jouer et de produire des films de pointe avec Netflix. Je suis tellement reconnaissant à Ted Sarandos et Scott Stuber, nous partageons la même vision créative et mettons toujours le public au premier plan. Cette activité concerne la croissance, et mon équipe HartBeat continue de dépasser mes attentes avec sa capacité à développer des histoires et des relations. Notre objectif est de faire du nom HartBeat un synonyme de divertissement et de narration de classe mondiale. “