Les fans de “ Star Wars ” se souviennent de l’épisode III grâce à l’émergence de Dark Vador, qui est actuellement une référence pour créer des mèmes et divertir les internautes, cependant, pour une partie de la distribution du film, c’était quelque chose d’effrayant à voir. à ce personnage sur les plateaux d’enregistrement, car il a été récemment rapporté que Hayden Christensen a fait peur aux acteurs de la “ Revenge of the Sith ” lors de l’une de ses scènes les plus emblématiques.

Selon des sources proches du film, l’acteur canadien s’est fiancé au personnage d’Anakin Skywalker / Darth Vader, car non seulement il apprenait très bien ses dialogues, mais il aimait aussi improviser dans diverses séquences; Cela l’a aidé à montrer le côté le plus effrayant de son personnage, comme dans la scène où il a éliminé le petit Padawan.

Pour ceux qui ne se souviennent pas du film, il est montré lorsque le Jedi déjà transformé en Sith, se rend au temple situé à Coruscan pour éliminer les adeptes de la force, dans sa mission, il rencontre un groupe d’élèves se cachant dans une pièce, Au début, les garçons sont heureux de les voir mais leur bonheur se transformera en terreur quand ils verront Skywalker activer son sabre laser pour les éliminer.

La séquence est restée dans la mémoire des fans de la franchise, donc plusieurs ont demandé comment la séquence avait été faite lors d’une session de questions et réponses organisée par Ross Beadman, l’un des enfants acteurs. Ce à quoi il a répondu: “D’après ce dont je me souviens, Hayden a crié” boo! “Et cela m’a surpris d’augmenter ma peur sur les lieux.”

Donc, si Hayden Christensen a effrayé les acteurs de “ Revenge of The Sith ”, peut-être qu’il pourra répéter sa méthode dans les enregistrements de la série “ Obi-Wan ”, où il jouera à nouveau le père de Luke Skywalker et rencontrera à nouveau son partenaire. l’acteur Ewan McGregor, qui jouera Ben Kenobi.