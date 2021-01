L’avenir de Univers cinématographique Marvel Ce sera beaucoup plus vaste que beaucoup ne l’imaginaient, car il s’étendra dans les séries et les films, en plus d’essayer d’autres genres tels que l’horreur, mais apparemment quelque chose de jamais vu ou pensé auparavant est attendu, car apparemment, ils essaieront d’en atteindre un autre type de public, car, selon un rapport, Marvel prépare des films classification R.

Les films du genre des super-héros notés R sont devenus de véritables blockbusters, quelque chose de très peu imaginé, comme des films comme ‘Deadpool’, ‘Logan’ ou ‘Joker’ ils sont devenus de véritables superproductions et des critiques, et il semble que Marvel pourrait prendre le risque d’aller dans cette direction pour certains personnages de sa franchise.

Selon les informations de Daniel Richtman, Marvel prépare des films classés R, car cela n’exclut pas d’élargir ce marché, mais apparemment, ils ne feraient pas partie de la plate-forme Disney, mais chercheront à les emmener sur Star, la prochaine plate-forme qui aura un contenu qui n’est pas familier, même si jusqu’à présent on ne sait pas quelles productions sont considérées pour cette classification.

Bien que cela n’ait pas été signalé, il est très probable que l’un des films pouvant prendre ce classement soit le troisième volet de Dead Pool, qui ferait déjà partie de l’univers cinématographique Marvel. Une autre livraison possible R-rated pourrait être ‘Lame’, pour montrer un style plus sombre et plus violent de ce vampire.

Outre ces héros, il pourrait bien être considéré comme un Daredevil, ce qui marquerait le retour de Charlie Cox au rôle, ou, de Le punisseur, maintenant qu’on a parlé du retour de Jon Bernthal comme cet anti-héros après l’annulation de sa série sur Netflix.