La nouvelle version du Dark Knight semble être beaucoup plus grande que la version de Ben Affleck ou Christian Bale’s, puisqu’il existe plusieurs projets pour cet univers alternatif, car en plus d’éventuelles suites, une série centrée sur la police de Gotham est en cours de préparation et apparemment ils chercheront à en savoir plus en détail sur les antagonistes, comme un récent rapport indique que Penguin aurait pu un spin-off après sa participation à ‘The Batman’

Le caractère de manchot sera interprété par Colin Farrell Pour cette nouvelle version et à travers le teaser passé, nous pourrions avoir un premier regard sur cet antagoniste, qui peut être vu méconnaissable et bien que nous le verrons à partir de ce premier opus, apparemment, il ne sera pas le méchant principal, comme on s’y attend un méchant récurrent dans les tranches suivantes, il est donc très probable qu’il apparaisse peu à l’écran.

Selon des informations provenant de sources proches de la production de ‘Le Batman’, Colin Farrell pourrait occuper ce rôle pendant longtemps, car Penguin pourrait avoir un spin-off plus tard, où nous pourrions en savoir plus sur ce méchant dès son plus jeune âge et son ascension dans le crime organisé au sein de Gotham.

Jusqu’à présent, ‘The Batman’ a une date de sortie de 4 mars 2022, ceci en raison de la pandémie de coronavirus qui a contraint les enregistrements à être retardés, mais il n’est pas exclu que nous puissions voir Robert Pattinson cette année encore, puisque sa participation à ‘The Flash’ n’a pas été exclue, où nous verrons les versions de Ben Affleck et Michael Keaton dans ce film, ainsi que d’autres personnages majeurs de DC.