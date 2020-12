Lors de la Disney Investor Day, le troisième film mettant en vedette Paul Rudd dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) a été confirmé parmi eux, mais quelle est la véritable origine de “ Ant-Man and the Wasp: Quantumania ”.

Le troisième volet réunit Scott Lang, alias Ant-Man, avec la famille Pym, Hope Van Dyne, alias Wasp, interprété par Evangeline Lilly, Janet Van Dyne de Michelle Pfeiffer et Hank Pym de Michael Douglas.

Pour ce nouveau long-métrage, l’équipe Ant-Man affrontera un nouveau méchant, Kang le Conquérant, joué par Jonathan Majors, mais Scott sera également rejoint par sa fille maintenant adolescente Cassie, développée par Kathryn Newton.

En 2015, le premier film “ Ant-Man ” a présenté le royaume quantique au MCU, ce qui en fait le moyen de voyager dans le temps et de vaincre Thanos dans “ Avengers: Endgame ”.

Le royaume quantique est un micro-verset qui a ses propres règles de temps, d’espace et de physique; En réalité, Janet Van Dyne y a été piégée pendant des décennies avant d’être sauvée dans «Ant-Man and the Wasp».

Naturellement, le ‘Ant-Man et la Guêpe: Quantumania’ plongera plus profondément dans le royaume quantique encore mystérieux, et il est probable que Kang émerge pour menacer le monde.

L’origine de «Ant-Man et la guêpe: Quantumania» est une référence à un dialogue de «Ant-Man et la guêpe» puisque presque tous les concepts du deuxième film ont la préface du mot «quantique».

Entre Hank, Hope, Janet, Ghost et Bill Foster, le “ quantum ” est dit plusieurs fois et fondamentalement à chaque fois, au point où Scott a plaisanté: “Est-ce qu’ils mettent le mot« quantique »devant tout?”

Donner à «Ant-Man 3» le sous-titre de «Quantumania» peut être une indication claire que la folie quantique de la saga atteindra son apogée et que le film gardera les blagues quantiques.

La date de sortie de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ est encore inconnue.