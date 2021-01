L’univers cinématographique Marvel est sur le point de commencer sa quatrième phase, qui sera marquée par la série et l’une des programmées est «Loki», ce qui nous ramènera à ce personnage en méchant, qui apportera des changements importants à l’histoire, mais apparemment ses voyages pour modifier l’histoire que nous avons déjà vue et n’avions pas remarquée, puisque, selon une théorie, Loki n’était pas un méchant dans ‘The Avengers’ tel qu’il nous a été présenté.

Pendant ‘Avengers: Fin de partie’ Nous avons vu comment Loki parvient à s’échapper avec le Tesseract après avoir perdu contre les Avengers dans la bataille de New York, donc sa série se concentrera sur ce qui s’est passé dans cette nouvelle chronologie et à cause de ce qui a été montré dans la première bande-annonce, elle aura un beaucoup de voyages et de changements dans l’histoire.

Selon une nouvelle théorie lancée via les réseaux sociaux, Loki n’était pas un méchant dans ‘The Avengers’ comme nous le pensons tous, puisque, au cours de cette bataille, à l’origine Loki n’a pas obtenu le Tesseract et a perdu son sceptre, qui contient la gemme de l’esprit, alors il savait peut-être qu’il lui fallait perdre pour le Les Avengers gagneront du temps pour avoir plus de membres et plus de connaissances à battre Thanos, comme dans ‘Endgame’ et peut-être pas pour sauver la terre, mais pour essayer de prendre la place de Thanos.

Si cette version est vraie, il est très probable que nous verrons une partie de cette théorie dans la série “ Loki ”, qui devrait arriver sur la plateforme Disney + en mai 2021 après “ The Falcon and the Winter Soldier ” et voir un côté différent de ce personnage, être un héros involontaire pour sauver l’humanité.