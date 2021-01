Tout au long de la saga “ Star Wars ”, de nombreux fans ont fait diverses théories pour expliquer les doutes sur la franchise, dont l’une est la relation entre le professeur de Luke Skywalker et l’androïde d’Anakin, cependant, cette fin de semaine, ils ont finalement confirmé la connexion entre Yoda et R2-D2.

Pendant des années, il a été mentionné que les deux personnages se connaissaient déjà au moment où Luke demande au Jedi d’être son professeur, avec la première de la trilogie préquelle, il a été montré qu’ils connaissaient l’existence de l’un d’entre eux, cependant, cela n’a jamais été révélé. car aucun d’eux n’a réagi lorsqu’ils se sont rencontrés à nouveau dans «The Empire Strikes Back».

Maintenant, cette semaine, ils ont confirmé la connexion entre Yoda et R2-D2, grâce à ‘From a Certain Point of View’, roman officiel de ‘Star Wars’ écrit par Jim Zub, où il est montré que lorsque le droïde et le jeune Padawan sont arrivés avec lui Maître Jedi, celui-ci a reconnu R2-D2 immédiatement – Ci-dessous, vous pouvez lire le fragment:

“Se déplaçant prudemment à travers le marais tout en restant sous la brume, Yoda vit bientôt le garçon et son droïde déballer leurs fournitures. Même si le droïde était couvert d’algues, de saleté et de liquide gastrique, son apparence et ses bruits familiers restaient. assez reconnaissable: R2-D2. Bien sûr, le garçon avait le vieux droïde d’Anakin avec lui. De tels cycles de destin ne surprenaient plus les Jedi de neuf cents ans. “

On pense que Yoda et R2-D2 pourraient communiquer par télépathie ou d’une autre manière afin que Luke Skywalker ne puisse pas connaître leur passé ensemble, car s’il le savait, il aurait su que Dark Vador était son père, ce qui n’était apparemment pas toujours prêt à savoir ce fait, (en plus, cela aurait ruiné la tournure classique de l’épisode V)