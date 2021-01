Bresson Diary est le seul trésor que le légendaire voleur en col blanc Arsenio Lupin n’a pas pu voler de toute sa vie. Selon la légende, quiconque est capable de percer ses secrets peut acquérir une immense fortune.

Après avoir posé les yeux sur cette cible légendaire, Lupin rencontre Leticia, une jeune femme qui aime l’archéologie, et les deux décident de travailler ensemble pour résoudre le mystère. Cependant, Lambert, un enquêteur d’une organisation secrète qui recherche également le journal Bresson, et Gerald, un homme mystérieux qui tire les ficelles de l’organisation, se dressent sur leur chemin.

Quelle est la vérité surprenante derrière Bresson Diary? De Paris au Mexique en passant par le Brésil … Une chasse au trésor commence à une échelle mondiale sans précédent!

Après avoir traversé les festivals d’Annecy ou de Sitges, le 29 janvier, Selecta Vision fera la première ‘Lupin III: le premier‘, film basé sur le célèbre manga homonyme écrit par Monkey Punch (nom de scène de Kazuhiko Katō).

Takashi Yamazaki (‘Stand by me Doraemon’) écrit et réalise le film, tandis que le prestigieux Tōhō (‘Akira’, ‘My Neighbour Totoro’) est en charge de la production.

Le manga LUPIN III a été créé par Monkey Punch en 1967 et est apparu dans le premier numéro du magazine Weekly Manga Action. L’histoire raconte les aventures d’une bande de voleurs dirigée par Arsenio Lupin III, le petit-fils d’Arsenio Lupin, un voleur en col blanc créé par l’auteur français Maurice Leblanc au début du XXe siècle.

Le personnage est devenu très populaire au Japon, en Europe et aux États-Unis et pendant des années, des mangas ont été publiés, diverses adaptations d’anime et même plusieurs films ont été réalisés. Certains d’entre eux ont eu des maîtres de l’animation comme réalisateurs, comme c’est le cas de Hayao Miyazaki avec “ Lupin III: El castillo de Cagliostro ”, de 1979.

‘Lupin III: le premier‘est la nouvelle aventure de l’espion le plus élégant de l’anime; une aventure racontée, pour la première fois, en animation par ordinateur 3D et qui, enfin, atteint enfin le grand écran en Espagne.

