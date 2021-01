L’arrivée de la remorque pour ‘Godzilla contre Kong’ a suscité des attentes pour ce film qui arrivera dans les cinémas et sur la plateforme de HBO Max et bien que cela n’ait pas été officiellement annoncé, c’est presque un fait que non seulement nous verrons ces deux titans, mais il aura également une participation MechagodzillaIl semble même avoir été montré dans deux brèves scènes de la bande-annonce, mais certaines idées sur le rôle de Mechagodzilla dans “ Godzilla vs Kong ” ont déjà commencé à émerger.

L’un des personnages dont on a beaucoup parlé de sa participation à ‘Godzilla vs Kong’ est Mechagodzilla, qui est un robot de proportions et de pouvoirs similaires à ceux de Godzilla, qui a d’abord été montré comme une arme créée par une race extraterrestre et plus tard a été montré comme un robot créé par des humains pour faire face à Godzilla, ce qui ouvre le doute sur ce qui sera son vrai origine de ce crossover.

Depuis la sortie de la bande-annonce, des théories ont émergé sur le Le rôle de Mechagodzilla dans ‘Godzilla vs Kong’ et le premier suggère que Godzilla fera d’abord une grande destruction, donc les humains auront besoin de Mechagodzilla pour l’arrêter, mais ne pouvant pas lui faire face, ils amèneront Kong comme on peut le voir dans la bande-annonce.

La deuxième théorie semble un peu plus complexe, car elle souligne que Godzilla est la réalité Mechagodzilla avec de la fausse fourrure et en effectuant une grande destruction, Monarque demander à apporter Kong pour l’arrêter, c’est sa véritable intention, mais finalement le vrai Godzilla apparaîtra à l’écran pour commencer le combat.

“ Godzilla vs Kong ” sortira en salles et sur la plate-forme HBO Max ensuite 17 mars 2021 et d’autres suites du MonsterVerse ne sont pas exclues dans un proche avenir.