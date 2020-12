Il y a à peine une semaine, nous avons fait écho à l’annonce surprenante de Warner Bros.à travers laquelle il diffusera toutes ses sorties 2021 simultanément dans les deux salles et HBO Max. Comme le rapporte Deadline, Legendary serait très contrarié par la décision que ‘Godzilla contre Kong«Y»Dune‘ont été inclus dans cette liste.

Le studio derrière MonsterVerse et l’adaptation du roman bien connu de Frank Herbert était auparavant en négociations avec Netflix sur la possibilité d’apporter le dernier épisode des monstres géants pour un contrat de 250 millions de dollars, mais Warner Bros. a fini par gagner vos droits et annoncer sa sortie dans les salles et HBO Max sans en avertir Legendary.

Donc, et considérant que Legendary a fourni environ 75% du budget de 165 millions de dollars pour “ Godzilla vs. Kong »(chiffres très similaires à ceux de« Dune »), la société sera clairement lésée et préparera des actions en justice pour contester la décision de WB.

Réalisé par Adam Wingardy avec entre autres Alexander Skarsgrd, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Eiza Gonzalez, Ziyi Zhang et Millie Bobby Brown, ‘Godzilla contre Kong‘sert de suite à la fois à’ Kong: Skull Island ‘(2017) et’ Godzilla ‘(2014) et’ Godzilla II: le roi des monstres ‘(2019). Sa première est prévue le 21 mai 2021 avec le synopsis suivant:

À une époque où des monstres parcourent la Terre, l’humanité se bat pour son avenir et Godzilla et Kong sont sur une trajectoire de collision, les deux forces les plus puissantes de la nature sur la planète se heurteront dans une bataille spectaculaire pendant des siècles. Alors que Monarch se lance dans une mission dangereuse en terrain inconnu et découvre des indices sur les origines des Titans, une conspiration humaine menace d’effacer à jamais les créatures, bonnes et mauvaises, de la surface de la terre.

À propos de’Dune‘, daté du 1er octobre 2021, Denis Villeneuved dirige le projet avec Timothe Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgrd, Charlotte Rampling et Oscar Isaac. Son histoire est la suivante:

«Dune», le voyage d’un héros mythique qui porte un énorme fardeau émotionnel, raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant né avec un destin plus grand que lui. Dans cette épopée, il doit voyager sur la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple.

Alors que les forces du mal se battent pour saisir l’une des ressources les plus exceptionnelles de la planète, qui a le pouvoir de libérer le plein potentiel de l’humanité, seuls ceux qui maîtrisent leurs peurs survivront.