Après avoir annoncé que Wonder Woman 1984 aurait une première hybride, Warner Bros.a finalement décidé que tous ses prochains films 2021 sortiraient simultanément dans les salles et sur la plate-forme de streaming. HBO Max, y compris les méga-productions Dune Oui Godzilla contre Kong. Le public appréciera une telle mesure, étant donné qu’il existe encore des soupçons de se tenir dans un cinéma, la pandémie COVID-19 étant encore très actuelle. Cependant, il y a des acteurs de l’industrie qui, mécontents de la résolution de la BM, semblent vouloir la contester.

Ce lundi, Deadline a publié une chronique dans laquelle le journaliste Mike Fleming Jr.a affirmé que la société Images légendaires “A envoyé ou enverra des lettres légales à Warner Bros. dès aujourd’hui, contestant la décision d’inclure Dune, dirigée par Denis Villenueve, dans l’accord HBO Max, et peut-être Godzilla contre Kong également.”

Légendaire était la maison de production derrière les deux titres, ayant fourni (selon l’article) 75% du budget de Dune, estimé à environ 165 millions de dollars; Godzilla vs Kong aurait reçu un montant similaire de la même société et de ses associés. Cela dit, ce que Legendary affirmerait en partie, c’est que Warner Bros. Pictures (en tant que distributeur) n’a informé HBO Max du plan que trente minutes avant de devenir public.

D’un autre côté, ce qui inquiéterait vraiment les dirigeants légendaires, ce n’est pas seulement l’obstacle qu’une première hybride posera aux recettes traditionnelles du box-office, mais qu’un lancement direct en streaming pourrait affecter «la viabilité à long terme des franchises». Pour Dune de Villeneuve, une suite et une série dérivée sont projetées dans le futur, tandis que Godzilla vs Kong sera le quatrième opus de la saga “MonsterVerse” déjà établie.

Fin novembre, des rapports ont été publiés selon lesquels Legendary avait reçu une offre de Netflix pour acheter Godzilla vs Kong pour 200 millions de dollars, un chiffre que Deadline cette semaine a mis à jour. 250 millions de dollars. Cependant, Warner Media a bloqué tout type d’accord avec le “N” rouge, afin de garantir que le combat anticipé entre le kaiju et le roi des primates atteigne le catalogue HBO Max, et non celui de la compétition.

Godzilla vs Kong est prévue pour sa première hybride le 21 mai 2021. Pour sa part, Dune sortira en salles et en streaming le 1er octobre de l’année prochaine.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.