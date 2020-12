La semaine dernière a apporté une avalanche d’informations sur les futurs films et séries protégés par la Maison de la Souris. Au sein de Disney Investor Day 2020, la section consacrée au MCU était évidemment l’une des plus excitantes, avec la révélation de nouveaux titres et avant-premières promotionnelles. Mais il semble que Marvel Studios ait gardé un atout dans sa manche et ce mardi dévoilé Légendes, une émission à venir qui fera ses débuts dans le catalogue Disney Plus au début de l’année prochaine.

«Marvel Studios: Legends est une nouvelle série qui passe en revue certains des moments les plus emblématiques du MCU, un personnage à la fois. À commencer par Wanda Maximoff et Vision, Les deux premiers épisodes seront diffusés le 8 janvier, uniquement sur Disney Plus«, Il se lit en bas de l’image précédente.

Avec une telle date de sortie, Legends deviendra la première série Marvel Studios à venir en streaming la souris, même avant WandaVision, ce qui est très pratique. En fin de compte, le titre récemment annoncé n’est pas destiné à étendre narrativement le MCU, mais simplement à décomposer un résumé de chaque personnage pertinent ayant appartenu aux trois premières phases de la franchise. En ce sens, de nombreux fans apprécieront cette critique de Wanda Maximoff et Vision avant de voir son exposition personnelle.

Un synopsis ComingSoon des deux premiers chapitres dicte ce qui suit:

«Le premier épisode de Legends explorera l’histoire de Wanda alors qu’elle est aux prises avec des difficultés et des pertes cruelles, un pouvoir chaotique qu’elle s’efforce de contrôler et la loyauté de ceux en qui elle a le plus confiance. Alors que le deuxième épisode traite de la quête de Vision pour comprendre plus complètement les humains, évoluant pour devenir plus comme eux, tout en explorant une relation amoureuse avec Wanda Maximoff dans Captain America: Civil War. Tout cela le mène à ses derniers moments où il fait le sacrifice ultime pour l’humanité, laissant ses proches dans un avenir incertain. “

Selon le même média, les épisodes suivants de Legends seront également étroitement associés aux autres séries Marvel Studios à venir. Cela dit, un épisode sur Sam Wilson arrivera probablement à la veille de la première de Le faucon et le soldat de l’hivertandis que l’un sur Bruce Banner verra la lumière avant la sortie de She-hulk.

Pour l’instant, WandaVision arrive à Disney Plus le 15 janvier 2021. Arrêtez-vous pour la dernière bande-annonce de cette série mettant en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany.

